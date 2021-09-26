Этот день в истории: 26 сентября в Калуге открыта начальная школа для мальчиков при Крестовском монастыре
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».
Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 26 сентября.
26(14).09.1879 – была открыта начальная школа для мальчиков при Крестовском монастыре в Калуге.
1967 – в Хвастовичах открыта мемориальная доска в память Николая Ивановича Бусловского (1906-1943), командира партизанского отряда «В бой за Родину». 6 октября 1941 года на территории Хвастовичского района (в то время Орловской области) был создан партизанский отряд под его командованием.
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