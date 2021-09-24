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В Калуге награждены победители конкурса «Память сильнее времени»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.09.2021 09:00 0 117
В Калуге награждены победители конкурса «Память сильнее времени»

Весной 2021 года стартовал Всероссийский патриотический конкурс «Память сильнее времени», посвященный 80-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой. Организован конкурс Всероссийской общественной организацией ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

В конкурсе приняли участие 5700 калужских школьников, в финал вышли 600 учащихся. Ученики младших классов представили на конкурс рисунки, ученики 5 – 11 классов – сочинения.  В составе жюри работы оценивали филологи и профессиональные художники.

23 сентября Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Городской Думы, руководитель областного отделения ветеранской организации «Боевое братство» Андрей Голубев вручили победителям и призерам городского этапа конкурса дипломы и призы.

- В прошлом году мы отметили 75-летие Великой Победы, 2021 год для Калуги также юбилейный – 80 лет назад наш город был освобождён от немецко-фашистских захватчиков, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Благодарю всех участников конкурса, замечательно, что вы откликнулись на призыв ветеранов «Боевого братства», ещё раз подтвердив, что в Калуге свято чтут память героев Великой Отечественной.

Глава городского самоуправления поздравил победителей конкурса, пожелал ребятам расти настоящими патриотами нашей страны и больше общаться с ветеранами.  

- Каждый, кто с оружием в руках защищал Родину, достоин уважения и памяти. Благодаря воинам Великой Отечественной мы живём в мире, в сильной и свободной стране. Мы хотели, что каждый из вас помнил о подвиге дедов и прадедов, – обратился к участникам конкурса Андрей Голубев.  

Лучшие работы в каждой из номинаций будут отправлены в Москву для участия в финальной части конкурса.

Поздравили участников конкурса и воспитанники Детской школы искусств № 5, подготовившие праздничный концерт.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.09.2021 09:00 0 117
Тэги: городская дума
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