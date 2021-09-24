Этот день в истории: 24 сентября в Калуге решили переименовать Пушкинский сад

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 24 сентября.

1879 – (ст. стиль) освящено Калужское женское епархиальное училище с церковью внутри. Занятия начались 10 ноября. Деньги на строительство церкви для училища дал владелец пароходства, купец 1-й гильдии Ципулин. Ныне это школа №9

24(13).09.1779 - утвержден генеральный план архитектурной застройки города Мещовска.

1936 – в час дня в Калуге проходило открытие памятника на могиле К.Э. Циолковского. Над созданием обелиска трудились скульпторы И.М.Бирюков, Ш.А.Муратов и архитектор Б.Д. Дмитриев. На митинге в тот день было принято решение о переименовании Пушкинского (Загородного) сада в парк им. К.Э. Циолковского.

1974 - село Угодский Завод названо именем Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), маршала, четырежды Героя Советского Союза. Родился в селе Стрелковка ныне Жуковского района. В 1996 году село Жуково было объединено с посёлком Протва, получило статус города и наименование Жуков. 30 ноября 2019, в канун 123-й годовщины со дня рождения Г. К. Жукова городу было присвоено почётное звание «Город воинской доблести».