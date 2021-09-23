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Этот день в истории: 23 сентября в Калуге поселился знаменитый оперный певец

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 23.09.2021 08:00 0 428
Этот день в истории: 23 сентября в Калуге поселился знаменитый оперный певец

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 23 сентября.

1879 – в Калуге в зале Дворянского собрания любителями музыки был дан благотворительный музыкальный концерт в пользу бесплатной школы для детей беднейших жителей Калуги, открытой в здании Крестовского монастыря. Данный музыкальный вечер был прекрасен не только по своей возвышенной благородной цели, но и по доставленному зрителям удовольствию.

1894 – оперный певец, а в прошлом морской офицер Николай Владимирович Унковский купил дом в Калуге, находившийся в аварийном состоянии. Дом этот был в 1793 г. построен для купца Ивана Ивановича Борисова, бывшего калужским городским головой 1789 – 1792 и 1801 – 1803 гг. Строительство осуществил архитектор Калужского наместничества И. Ясныгин. Н.В. Унковский благоустроил и отремонтировал усадьбу. В соответствии я приказом, выявленный объект культурного наследия «Дом Унковских» (ул. Волкова, 5) включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. В данное время он расселен и краеведы озабочены его состоянием.

1920 - в деревне Слободка Ульяновского района родился Сергей Иванович Потапов (23.09.1920-20.12.1990). Герой Советского Союза (19.04.1945), командир звена гвардейского штурмового авиационного полка. Похоронен в Одессе.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 23.09.2021 08:00 0 428
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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