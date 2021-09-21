В двух районах Калужской области назначены новые прокуроры

Генеральный прокурор России Игорь Краснов назначил новых прокуроров Малоярославецкого и Людиновского районов Калужской области. Во вторник, 20 сентября, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокурором Малоярославецкого района стал 43-летний старший советник юстиции Павел УСАЧЕВ. Последние пять лет он возглавлял прокуратуру Перемышльского района.

До этого Усачев работал в прокураторах Ферзиковского и Кировского районов, а также в аппарате областной прокуратуры.

Прокурором Людиновского района назначен 36-летний Иван ЕВСТРАТОВ, который до этого занимал аналогичную должность в Барятинском районе.

Евстратов работал в Управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Калужской области, Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, министерстве природных ресурсов региона. В органах прокуратуры – с 2013 года.