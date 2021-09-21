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Калужская область вошла в ТОП-10 регионов в национальном экологическом рейтинге

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 21.09.2021 12:34 1 331
Калужская область вошла в ТОП-10 регионов в национальном экологическом рейтинге

Калужская область заняла девятое место в обновленном рейтинге общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Об этом во вторник, 21 сентября, сообщил губернатор Владислав ШАПША.

Он отметил, что в нашем регионе установлены 48 систем видеонаблюдения для охраны лесов от пожаров. Вто числе благодаря этому количество лесных пожаров уменьшилось на 90%.

В режиме онлайн работает система мониторинга воздуха.

Также летом 2021 года в Оку выпустили более 170 тысяч мальков стерляди, в естественную среду обитания нацпарка «Угра» отпустили 12 зубров.

- Калужская область уже год держится в десятке национального экологического рейтинга. Безусловно, это не только результат системной работы, но и внимательного отношения людей к окружающей среде, - заявил Владислав Шапша.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 21.09.2021 12:34 1 331
Тэги: общество область экология
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