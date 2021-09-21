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Этот день в истории: 21 сентября Калуга простилась с Константином Циолковским

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 21.09.2021 08:00 5 639
Этот день в истории: 21 сентября Калуга простилась с Константином Циолковским

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 21 сентября.

1780 – Сентября 21. Дмитрий Макушкин сговорил а 29 венчался на дочери тульского куп(ца) Ивана Попова Елисеева
Сего года зачали засыпать ров в Калуге который речется полицейский в городе он начинался близ соляного амбара того числа же и амбар снесен и в 1783-м году засыпан по старой полицейской мост длиной сажен (1 сажень 2,16 м) на 100. Ширины на 15. Глубиной аршин (1 аршин 71,12 см) на 20 и болше (Из записок купца Губкина). Указаны меры длины XVII в.

1916 – на станции Зилово Читинской области родился Матвей Савельевич Пинский (1916-1987). Герой Советского Союза. С 1937 года жил в деревне Коллонтай Малоярославецкого района. Командир батальона гвардейской танковой бригады гвардии майор М.С. Пинский удостоен звания Героя 27 февраля 1945 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании рек Пилицу, Варту, Одер.

1926 – в Томске родился Сергей Александрович Васильчиков, калужский писатель. Организатор и первый директор Бюро пропаганды художественной литературы при калужской областной писательской организации. Лауреат премии Леонида Леонова.

1935 – в этот день Калуга провожала в последний путь Константина Эдуардовича Циолковского. Траурная процессия прошла по улицам города в Пушкинский (Загородный) сад. Было принято решение похоронить ученого в том месте, где он когда-то любил гулять.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 21.09.2021 08:00 5 639
Тэги: история калуги этот день в истории
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