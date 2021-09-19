Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев проголосовал на выборах

В воскресенье, 19 сентября, Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы. Его избирательный участок находится в школе №6 в Калуге.



Отдав свой голос, Новосельцев обратился к тем калужанам, которые еще не пришли на выборы:

- Проголосуйте за тех, кому доверяете и кто реально способен выполнить все предвыборные обещания.

Также Председатель Заксобрания отметил хорошую организацию процесса на избирательном участке с соблюдением всех противоэпидемических требований.