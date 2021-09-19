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Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев проголосовал на выборах

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.09.2021 11:17 0 98
Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев проголосовал на выборах

В воскресенье, 19 сентября, Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы. Его избирательный участок находится в школе №6 в Калуге.

Отдав свой голос, Новосельцев обратился к тем калужанам, которые еще не пришли на выборы:

- Проголосуйте за тех, кому доверяете и кто реально способен выполнить все предвыборные обещания.

Также Председатель Заксобрания отметил хорошую организацию процесса на избирательном участке с соблюдением всех противоэпидемических требований.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.09.2021 11:17 0 98
Тэги: законодательное собрание
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Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

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