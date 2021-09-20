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Этот день в истории: 20 сентября Ельцин назначал своего представителя в Калуге

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 20.09.2021 08:00 2 848
Этот день в истории: 20 сентября Ельцин назначал своего представителя в Калуге

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 19 сентября.

«1703 года грех ради наших вражда между калужскими граждан ученилась и продолжалась до 1724 года сентября по 20 число, и управлялись особыми судами, а того числа все под один суд приведены, и в магистрате засели бургомистр и ратман. Боже сохрани в мире град твой» (Из записок купца Губкина). Речь здесь идет о ссоре между берендяками и гончарами, которая затянулась и была улажена только в 1724 г.

1796 – «Сентября 20. Нарождение месяца было за знаком». (Из записок купца Губкина)

1921 – вышел первый номер газеты "Боровские известия". С 6 января 1931 года газета называлась "За коммунизм". В 1991 году газета вернулась к первоначальному названию.

1946 – родилась Вера Августовна Чижевская. С 1997 года - член Союза писателей России. В «Википедии» о ней сказано: «Родилась в Белоруссии, в младенчестве потеряла мать. В 1960-е гг. переехала в город Обнинск Калужской области. Первая публикация стихов состоялась в 1979 году в обнинской газете «Вперед» (позднее  «Обнинск»). Входила в литературное объединение «Шестое чувство». В советское время публиковалась в альманахе «День поэзии» (1986). В 1991 году была включена Кареном Джангировым в первую и последнюю в СССР «Антологию русского верлибра». Работала в Обнинском филиале НИФХИ имени Карпова, ВНИИГМИ-МЦД. В советское время на общественных началах была заведующей обнинского Клуба книголюбов. В течение пятнадцати лет перед выходом на пенсию работала секретарём-референтом в газете «Обнинск» и там же курировала начинающих авторов, пропагандируя верлибр, и вела поэтическую рубрику «Шестое чувство».

1996 - президент Ельцин назначил своим полномочным представителем в Калужской области городского голову Анатолия Минакова. В Калуге назначена дата новых выборов городской власти. (К.Афанасьев «Летопись провинции»). Анатолий Иванович Минаков (21 января 1937, с. Ушановка, Воронежская область — 7 октября 2008, Калуга) — городской голова Калуги (1994—1996), полномочный представитель президента РФ в Калужской области (1996—1999).

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 20.09.2021 08:00 2 848
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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