Этот день в истории: 18 сентября в Калуге ЗАГС переехал в новое здание

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 18 сентября.

18(6.09) 1845 в Калугу приехал писатель Иван Сергеевич Аксаков (1823-1886), юрист по профессии и публицист по призванию. Он был назначен на должность товарища председателя Уголовной палаты (6.09.1845-05.1847).

1960 - в Людиново открыт памятник Герою Советского Союза Алексею Шумавцову и людиновским комсомольцам-подпольщикам. Скульптор Н. Прозоровский, архитектор В. Федоров. На открытии присутствовали первый секретарь обкома КПСС Постовалов, маршал Советского Союза Москаленко, генерал-лейтенант Егоров.

1998 – Калужский ЗАГС отметил новоселье в бывшем особняке купца Теренина (угол улицы Воскресенской и переулка Старичкова).