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Калужане пожаловались, что национальный парк «Угра» загрязняют навозом

Ирина Будникова
Опубликовано: 16.09.2021 19:00 0 396
Калужане пожаловались, что национальный парк «Угра» загрязняют навозом

В среду, 15 сентября, в соцсетях прошла информация о том, что в деревне Лучкино Перемышльского района Калужской области животноводческий комплекс вываливает тонны навоза на поле. По мнению автора публикации, навоз не только отравляет воздух, но и сточные воды, так как под этим полем находится Забровский родник, река Выса и Ока.

После нашего звонка администрация Перемышльского района проверила эту информацию и опровергла ее.

- Я сейчас нахожусь недалеко от животноводческого комплекса рядом с полями этого предприятия, – рассказал нашей редакции по телефону заместитель главы администрации Александр АЛХИМОВ. – Ситуация такова, что угрозы для национального парка «Угра» нет. Навоз никуда не течет, тем более в реку. По краю поля, где к тому же растет кукуруза, трактором сделана специальная земляная обваловка, препятствующая утеканию навозной жижи. Здесь большая территория занята навозом, но проектно-сметной документацией всех подобных животноводческих комплексов предусматривается наличие полей для временного складирования продуктов жизнедеятельности животных. В последствие этим навозом они удобряют свои же поля сельскохозяйственного назначения, на которых выращивают корм для животных. Например, рядом находится поле с кукурузой. Они ее скоро уберут и под вспашку будут вносить навоз в землю. Под осень они его запашут. Что не успеют, весной внесут, запашут и пойдет под урожай следующего года.

- А часто местные жители жалуются на запах навоза с этих полей?

- Таких жалоб не было, - ответил Александр Алхимов. – Я уже работаю с 1998 года. Жалоб на то, что от комплекса идет запах, не поступало. Дело в том, что, чтобы построить комплекс, собирается вся проектно-сметная документация, все разрешения. Даже аэродром «Орешково» дает разрешение только, если, например, голуби не взлетают в этом месте и птицы не смогут навредить самолетам. Также учитывается роза ветров. Когда дует ветер, запах не должен доходить до деревни. Расстояние до ближайшего населенного пункта не может быть менее пяти километров. Эта организация получила разрешение на строительство в этом месте и этим все сказано. Я сейчас здесь стою и запахов никаких нет. Дело в том, что если они вывезли три телеги навоза в поле, то от такого количества запах на пять километров идти не будет. От силы, в радиусе пять-десять метров от поля его можно почувствовать и то, при условии, что на тебя будет дуть ветер.

Ирина Будникова
Опубликовано: 16.09.2021 19:00 0 396
Тэги: общество экология
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