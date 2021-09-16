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В Калуге учеников школы №22 торжественно приняли в юнармейцы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.09.2021 15:29 0 318
В Калуге учеников школы №22 торжественно приняли в юнармейцы

В четверг, 16 сентября, в сквере Маршала Жукова состоялось торжественное посвящение в юнармейцы. Ряды юнармейцев пополнили ученики школы № 22.

В церемонии приняли участие депутат Городской Думы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов, военный комиссар Калужской области Сергей Кузьменков, начальник Калужского регионального штаба военно-патриотического движения «Юнармия» Александр Погудин, школьники и их родители.

Перед началом церемонии Сергей Кузьменков вручил орден Красной Звезды дочери погибшего фронтовика Ивана Горюнова Антонине Ивановне Головиной.

Гвардии рядовой Иван Михайлович Горюнов – автоматчик 2-го мотострелкового батальона 10-й гвардейской механизированной бригады. Участвовал в советско-финской войне, прошёл всю Великую Отечественную войну, на фронте – с 1941 года.

Орденом Красной Звезды награждён за бои у городов Ютербог и Троенбрицен в апреле 1945 года. Огнём из автомата и гранатами Иван Горюнов уничтожил двоих фаустников и пять немецких пехотинцев. С тремя бойцами был отправлен в разведку, взял языка и уничтожил ещё трёх немецких солдат.  

Умер от ран в госпитале в июне 1945 года, был похоронен во Львове.

Антонина Ивановна родилась в 1936 году. Она рассказала, что, хотя ей было всего пять лет, она помнит, как провожали отца на фронт, как обнимала его, уже одетого в военную форму. Для родных фронтовика была организована экскурсия по военно-историческому центру «Маршал Победы Г.К. Жуков».

Андрей Иванов поздравил ребят с вступлением в ряды Юнармии:

- Сегодня вы сделали свой первый шаг на службе Отчизне. Кто-то из вас пройдёт срочную службу, кто-то решит связать свою судьбу с армией и поступит в военные училища, сегодня здесь стоят настоящие патриоты России и нашего прекрасного города, – подчеркнул депутат. – 75 лет назад закончилась Великая Отечественная война, вы правнуки и праправнуки победителей, героев, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, спасших мир от фашизма. Всегда помните об этом.   

Школьники принесли присягу юнармейца, поклявшись быть верными Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав Юнармии, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки.

Новоиспеченным юнармейцам были вручены значки и знамя.

Андрей Иванов вручил директору школы Станиславе Романовой почётный знак «650 лет Калуге».

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.09.2021 15:29 0 318
Тэги: городская дума
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