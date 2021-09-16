Будущее за цифровым образованием. Почему детей отдают в кибершколу

Запись в проект KIBERone уже идет. Еще есть время и возможность научить ребенка понимать и писать код

Гаджетозависимость больше не проблема для детей, потому что проект KIBERone признан лучшим на мировом уровне.

Мир меняется, и, возможно, уже завтра многие профессии исчезнут и будут заменены автоматическими системами и искусственным интеллектом. Еще есть время и возможность научить ребенка понимать и писать код, на основе которого работает искусственный интеллект.

Каждый ребенок может научиться создавать сайты, мобильные приложения, работать с искусственным интеллектом и виртуальной реальностью, разбираться с 3D-моделированием и цепочками баз данных.

KIBERone — крупнейший международный проект в сфере цифрового образования детей от 6 до 14 лет, работающий в 25 странах мира и 245 городах. Здесь ребенок может изучить самые трендовые направления в сфере цифровых технологий.

В сентябре 2020 года проект KIBERone был признан мировым лидером в сфере цифрового образования детей по версии Генеральной Ассамблеи ООН и ЮНЕСКО в рамках международного конкурса WSIS-2020.

В первый раз за всю историю конкурса проект из России получил высшую награду в этой номинации.

Для того, чтобы дать детям лучшее цифровое образование, мы изучили программы по всему миру и теперь с уверенностью можем сказать, что даем цифровое образование будущего. Прием заявок на поступление в кибершколу уже открыт во всех странах и городах. Каждые выходные проходят пробные бесплатные занятия.

Бронь места по телефону +7 (920) 882-71-71

https://kaluga.kiber-one.com/

Список модулей в программе