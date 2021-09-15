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Законное списание долгов реально

Опубликовано: 15.09.2021 10:15 0 234
Законное списание долгов реально

— Давайте познакомимся! Меня зовут Антон Михайлов, я более пяти лет помогаю людям законно избавляться от долгов. Закон о банкротстве физических лиц работает в Российской Федерации c 1 октября 2015 г., и за это время более 300 000 граждан успешно прошли процедуру банкротства и списали свои долги.

Я и мои коллеги на сегодняшний день спасли более 350 семей от окончательного разорения, списали долги клиентов на сумму 364 534 870 руб­лей, помогли обрести веру в себя и начать жить заново без долгов.

Давайте разберёмся, почему люди оказываются в такой ситуации

— Большинство моих клиентов — ​обычные люди: продавцы, врачи, учителя, производственники, реже предприниматели, военные. Они решали свои жизненные вопросы и были уверены, что справятся, честно рассчитывали на свои силы.
Но жизнь часто непредсказуема. Мы никак не можем предусмотреть на потерю работы, болезнь близких и огромное количество других неприятных событий.
Платить нечем, постоянные звонки коллекторов, приставы на пороге, проблемы с работой: кажется, ситуация не имеет выхода. НО! Государство предоставило нам возможность законно решить свои проблемы с долгами раз и навсегда.

Что же такое банкротство

— Банкротство — ​это признанная судом неспособность человека оплачивать свои долги перед кредиторами.

Как понять, подходит ли вам процедура

• У вас есть денежные обязательства: ​кредиты, займы, долги физическим лицам на сумму более 150 000 руб.
• После ежемесячной выплаты по процентам у вас остаётся меньше 12 488 руб. на себя и 11 550 руб. на каждого ребёнка (установленная сумма прожиточного минимума).
• У вас есть просрочки по ежемесячным платежам, или вы предвидите, что они скоро начнутся.
• Стоимости вашего имущества, исключая единственное жильё, не хватит, чтобы выплатить все долги (этого имущества может и вовсе не быть).
Если вы отметили всё это у себя или своих близких, то следующий шаг — ​обратиться к нам за бесплатной консультацией. Процедура банкротства строго регламентирована законом и обычно укладывается в шесть месяцев. В это время вы живёте привычной жизнью, а мы всё делаем за вас.

Несколько слов о моей компании

— «Банкрот-­Сервис» — ​один из первых в Калужской области, поэтому мы ведём процедуру банкротства от А до Я своими силами, без посредников. В нашем штате трудятся 4 аттестованных арбитражных управляющих и больше 10 юристов с общим семилетним стажем работы в сфере банкротства. Моя компания представлена в трёх регионах России 7 офисами юридической консультации. Кроме того, мы удалённо оказываем помощь гражданам по всей России.
Наша задача — помочь гражданам найти выход из трудной финансовой ситуации, поэтому если у вас или у ваших близких есть долги, обращайтесь к профессионалам, то есть к нам!
С уважением, директор ООО «Банкрот-­Сервис»
 Антон Михайлов.

Записывайтесь на бесплатную консультацию.

ООО «Банкрот­Сервис»
Адрес: г. Калуга, ул. Гагарина, д. 4, офис 1, БЦ «Гагарин». Тел.: +7 (4842) 400- 665.
г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 41, 
БЦ «Аконд», офис 202.
Тел.: +7 (48439) 9-60-63.
bankrotserv.ru

Опубликовано: 15.09.2021 10:15 0 234
Тэги: рeклама
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