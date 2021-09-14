В Калужской области режиссер Игорь Угольников откроет киноклассы в новой школе

Известный российский режиссер Игорь Угольников планирует открыть в Медыни киноклассы. Они должны появиться в новой общеобразовательной школе, которая сейчас строится в районном центре рядом с киностудией «Военфильм». Об этом стало известно в понедельник, 13 сентября, во время визита в Медынь губернатора Калужской области Владислава Шапши.

Планируется, что в киноклассах дети смогут осваивать разные профессии, шить костюмы, учиться режиссуре и компьютерной графике.

По словам Игоря Угольникова, те из учеников, кто сумеет проявить свой талант и получит высокую оценку экспертов, будут иметь льготы при поступлении во ВГИК.

Строительство новой школы на 1000 мест в Медыни должно завершиться в следующем году. Планируется, что учеба в новых стенах начнется уже с 1 сентября 2022 года.

Игорь Угольников и Владислав Шапша.

В школе будут два спортивных зала и два бассейна на 10 и 25 метров, актовый и обеденный залы, пищеблок, информационно-библиотечный центр, пространство с компьютерами для самостоятельной работы, зона для проведения лекториев, детская киностудия и медицинский блок. На улице планируется создание площадки для сдачи комплекса ГТО, стадиона с беговыми дорожками и футбольного поля с натуральным газоном.

- Как и во всех новых школах, здесь создается самая современная образовательная среда, - подчеркнул Владислав Шапша. - Но есть и свои «изюминки». Во-первых, целых два бассейна: спортивный и для обучения плаванию. Второе - огромный стадион с футбольным полем, площадками для волейбола, баскетбола, воркаута, скейтбординга, сдачи норм ГТО. Актовый зал с прекрасной акустикой и нестандартной архитектурой: надо будет подумать, как в полной мере использовать его возможности.