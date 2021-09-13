Главная Новости Общество
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Афиша дня города Юбилей Калуги Фотоконкурс

Власти Калуги не смогли найти источник неприятного запаха в городе

Ирина Будникова , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 13.09.2021 10:41 15 1886
Власти Калуги не смогли найти источник неприятного запаха в городе

В понедельник, 13 сентября, на еженедельном совещании правительства Калужской области городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ спросил у министра природных ресурсов и экологии Владимира ЖИПЫ, как найти источник неприятных запахов в Калуге. По его словам, последнее время калужане часто обсуждают в соцсетях этот вопрос, да и сам он уже заметил, что они правы. Но определить место, откуда идет запах, пока не удалось.

- Мы мониторили социальные сети и сами в эти выходные, перемещаясь по городу, заметили наличие в воздухе дурнопахнущих запахов, - сказал городской голова. - Понятно то, что наши приборы, которые установлены в городе, не могут уловить ни природу, ни источник этих запахов. По моей информации, законодательство Российской Федерации еще не претерпело те изменения, которые позволят применять все современные методики оценки этих дурнопахнущих выбросов. Поэтому вопрос к Владимиру Ивановичу, какая сейчас ситуация в направлении изменения федерального законодательства по определению нормативов уровня запахов, их восприятия человеком, потому что для Калуги в последнее время это стало проблемой. Мы совместно с Калужским областным водоканалом пытались найти источник загрязнения воздуха, но так и не нашли. Также мы обратили внимание на сельскохозяйственные предприятия, которые тоже могут использовать внесение органических удобрений, и они могут быть источником запахов. Какие рекомендации будут? Что мы совместно должны сделать, чтобы определить источник загрязнения воздуха с точки зрения именно дурнопахнущих веществ? Какие еще есть варианты? Калужане обеспокоены этим, поэтому такой вопрос и задаю. Спасибо.

- Вопрос действительно имеет место быть. Проблема актуальная и остро стоит, - подтвердил министр природных ресурсов и экологии. – Загрязняющие вещества, которые мы мониторим с помощью сенсоров, датчиков, они определены по рекомендациям Роспотребнадзора. Но ароматические вещества не относятся у нас к источникам загрязнения. Они, к сожалению, не нормируются и инструментально их, наверное, можно как- то диагностировать и улавливать, но эти технологии настолько дорогие, что они пока еще нигде не применяются. На сегодняшний день об этом говорят на уровне дискуссий рассмотрения вопроса. Поэтому здесь рекомендации могут быть только одни – это рейдовое патрулирование, контроль потенциальных источников загрязнения и сбор информации из социальных сетей и проверки по результатам таких сообщений потенциально возможных источников создания таких ароматических загрязнений. К сожалению, пока мы еще не подошли к инструментальному решению этого вопроса.      

Ранее наши читатели сообщали о неприятном запахе на Правом берегу в районе школы №50.

Ирина Будникова , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 13.09.2021 10:41 15 1886
Тэги: общество экология
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 15 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Какая компания, по Вашему мнению, заслуживает звание «Работодатель года – 2020»? 
Всего проголосовало: 3228
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как оперативно получить второе гражданство
Виды и применение стальных труб
Ответы на сложные вопросы по учебе онлайн

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru