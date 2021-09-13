Власти Калуги не смогли найти источник неприятного запаха в городе

В понедельник, 13 сентября, на еженедельном совещании правительства Калужской области городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ спросил у министра природных ресурсов и экологии Владимира ЖИПЫ, как найти источник неприятных запахов в Калуге. По его словам, последнее время калужане часто обсуждают в соцсетях этот вопрос, да и сам он уже заметил, что они правы. Но определить место, откуда идет запах, пока не удалось.

- Мы мониторили социальные сети и сами в эти выходные, перемещаясь по городу, заметили наличие в воздухе дурнопахнущих запахов, - сказал городской голова. - Понятно то, что наши приборы, которые установлены в городе, не могут уловить ни природу, ни источник этих запахов. По моей информации, законодательство Российской Федерации еще не претерпело те изменения, которые позволят применять все современные методики оценки этих дурнопахнущих выбросов. Поэтому вопрос к Владимиру Ивановичу, какая сейчас ситуация в направлении изменения федерального законодательства по определению нормативов уровня запахов, их восприятия человеком, потому что для Калуги в последнее время это стало проблемой. Мы совместно с Калужским областным водоканалом пытались найти источник загрязнения воздуха, но так и не нашли. Также мы обратили внимание на сельскохозяйственные предприятия, которые тоже могут использовать внесение органических удобрений, и они могут быть источником запахов. Какие рекомендации будут? Что мы совместно должны сделать, чтобы определить источник загрязнения воздуха с точки зрения именно дурнопахнущих веществ? Какие еще есть варианты? Калужане обеспокоены этим, поэтому такой вопрос и задаю. Спасибо.

- Вопрос действительно имеет место быть. Проблема актуальная и остро стоит, - подтвердил министр природных ресурсов и экологии. – Загрязняющие вещества, которые мы мониторим с помощью сенсоров, датчиков, они определены по рекомендациям Роспотребнадзора. Но ароматические вещества не относятся у нас к источникам загрязнения. Они, к сожалению, не нормируются и инструментально их, наверное, можно как- то диагностировать и улавливать, но эти технологии настолько дорогие, что они пока еще нигде не применяются. На сегодняшний день об этом говорят на уровне дискуссий рассмотрения вопроса. Поэтому здесь рекомендации могут быть только одни – это рейдовое патрулирование, контроль потенциальных источников загрязнения и сбор информации из социальных сетей и проверки по результатам таких сообщений потенциально возможных источников создания таких ароматических загрязнений. К сожалению, пока мы еще не подошли к инструментальному решению этого вопроса.

Ранее наши читатели сообщали о неприятном запахе на Правом берегу в районе школы №50.