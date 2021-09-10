Покупайте мясо в «Ферме», чтобы школа была по зубам!

В вашей семье есть школьник? Значит, самое время поговорить о здоровом питании. Нередко родители жалуются на сниженную физическую и умственную активность своего ребенка, неумение долго сидеть на месте и заниматься уроками. И при этом не подозревают, что дело порой не в темпераменте и природной неусидчивости, а в нехватке важных для детского организма витаминов и микроэлементов.

Покупать этот продукт стоит только в проверенных торговых точках, например, в сети магазинов «Ферма». Там всегда есть большой выбор мясной продукции и качественных полуфабрикатов: все свежее, натуральное, без вредной химии и ГМО. Кроме того, вся продукция проходит строгий контроль качества.

Именно мясные блюда являются источником энергии и силы. Белок, содержащийся в мясе, нужен не только для роста костей и мышц, но и нормальной работы нервной и сердечно-сосудистой систем. В сети магазинов «Ферма» — широкий ассортимент свежего натурального мяса, которое продается только в охлажденном виде, ​никакой заморозки! Это делается, чтобы максимально сохранить все полезные вещества.

Какое же мясо принесет большую пользу вашему школьнику? Рацион детей и подростков невозможно представить без телятины: ​красное мясо нужно для нормального кроветворения, профилактики железодефицитной анемии, которая может протекать в скрытой форме. А это значит, что к жизненно важным органам ребенка может не поступать в нужном количестве кислород, отсюда недостаточный рост, слабость, головные боли, упадок сил.

В магазинах «Ферма» продается мясо молодых телят, оно максимально полезное и питательное. А кроме того, в каждом магазине имеются справки из сельсовета, которые подтверждают, что телята выращены в экологически чистых условиях в личных подсобных хозяйствах Белгородской и Воронежской областей, как в народе часто говорят «частное мясо». Еще один его важный плюс: ​оно мягкое, нежное, при правильной готовке хорошо разваривается. Дети с радостью едят его вместе с любимым гарниром: ​картошкой пюре, макаронами или гречкой. Необязательно кормить ребенка красным мясом каждый день, достаточно два-три раза в неделю. Мясо теленка ​отлично подходит для борща, который, как известно, варится на два-три дня, и значит, вы можете быть спокойны, что обеспечили растущий организм всеми необходимыми питательными веществами.

Пожалуй, самое любимое мясо у детей — ​мясо птицы. В первую очередь курицы, но многие юные гурманы по достоинству оценивают и диетическую индейку. Их можно готовить как самостоятельные блюда с различными гарнирами, так и использовать как основу к полуфабрикатам. Всей семьей вы можете налепить в выходные пельмени или котлеты из мяса курицы или индейки (при желании добавив телятину), а потом в будни это отлично выручит любую самую занятую хозяйку!

Кстати, в сети магазинов «Ферма» продаются и уже готовые полуфабрикаты. Они делаются вручную без добавления вредной химии и ГМО, так что можно брать и готовые варианты. Тем более что пельмени — ​еда, любимая многими детьми. Родители могут быть спокойны, качество продукции высокое, такая еда только на пользу растущему организму.

Чем же так полезно мясо птицы? Оно является отличным источником белка, поставщиком железа, ответственным за насыщение клеток кислородом. Это хороший иммунитет, рост мышц и костей, здоровье сердца, пищеварительной системы, а также нервной и сердечно-сосудистой…

Если ваш подросток стал часто хандрить, убедитесь, что он получает достаточное количество мяса! Ведь белковое голодание способно привести не только к апатии, но и настоящей депрессии.

Одним словом, хотите, чтобы ваш школьник был сильным, активным, уверенным в себе, ​чаще заходите в «Ферму». В сети этих магазинов все мясо свежее, натуральное, его можно смело готовить и подавать детям! Пусть учебный год вам будет по зубам!

ИП Осипова И.И.