Председатель Законодательного Собрания высоко оценил выставку «От губернского центра к областной столице»

Как мы уже рассказывали, 9 сентября в региональном государственном архиве открылась выставка «От губернского центра к областной столице», посвященная 650-летию города Калуги.

Представленные на ней документы, показывают изменения в облике города с течением веков: от хаотичной застройки до утверждения «регулярного плана» после того, как Калуга приобрела статус губернского центра. Именно в этот период были построены знаковые объекты - комплекс Присутственных мест, Гостиные ряды, Каменный мост, а главное — Калуга превратилась из средневекового поселения в довольно прогрессивный европейский город.

Многие здания, к сожалению, были утрачены, но они остались в документах и на фотографиях. Это относится, например, к объектам, разобранным в 1930-е годы, когда Калуга была районным центром сначала Московской, затем Тульской области.

Огромный ущерб городу был нанесен во время Великой Отечественной войны. Особый интерес представляют экспонаты, показывающие период восстановления города, когда Калуга стала уже центром вновь созданной в 1944 году области.

Побывавший на открытии выставки Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ призвал всех бережно относиться к историческому наследию:

- Сегодняшняя выставка – достойный вклад в копилку подарков калужанам к юбилею нашего родного города. Долго Калуга готовилась к этой дате. Замечательные объекты построены, а сегодня можно посмотреть историю - как мы к этому шли. Думаю, что экспозиция, которая здесь находится, послужит укреплению патриотизма. Наши дети обязательно должны ее посетить. В том числе и нам нужно какие-то выводы сделать, посмотреть, как предыдущие градоначальники подходили к градостроительной политике, как аккуратно берегли и сохраняли наследие предков. Надеюсь, что все мы будем более внимательно относиться к градостроительной политике, к точечной застройке и беречь наш город, чтобы он и дальше оставался таким же красивым и развивался.

Выставка продлится до 17 декабря 2021 года. Бесплатно ее можно посетить по предварительной записи по тел.+7(4842)70-53-78.