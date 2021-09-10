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Где получить реальную помощь?

Опубликовано: 10.09.2021 09:19 5 226
Где получить реальную помощь?

Центр справороссов продолжает отстаивать права граждан


Центр защиты прав граждан (ЦЗПГ), созданный в 2016 году на базе Калужского отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, продолжает отстаивать законные интересы граждан. За весь период работы специалисты Центра приняли и обработали более 3 000 обращений.
 
Юристы ЦЗПГ уже в течение шести лет консультируют население по самому широкому спектру вопросов. Например, в августе текущего года в партию обратилась калужанка Елена Федорова, которая проживает в доме № 95А на улице Никитина. Она пожаловалось на плохую работу управляющей компании. Многоквартирный дом находится в плачевном состоянии – кровля давно протекла и нуждается в ремонте. Ранее Елена Федорова безуспешно обращалась в городскую Управу. В официальном ответе власти указали, что капитальный ремонт крыши проведут только в период с 2041 по 2043 годы. При этом для восстановления кровли потребуется более 5,3 млн рублей.
Специалисты Центра защиты прав граждан рассмотрели обращение калужанки. Партийные юристы вместе с депутатом Законодательного Собрания от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ Надеждой Ефремовой подготовили запрос в Прокуратуру, после чего Государственная жилищная инспекция в регионе направила исковое заявление в суд. Таким образом, управляющую компанию заставят сделать ремонт и постоянно следить за состоянием дома. 
Правозащитники решили еще одну проблему – с предоставлением льгот калужанке Тамаре Чебаковой. Женщина является ветераном труда, однако она уже 8 лет из-за отсутствия постоянной регистрации не получает положенные по закону выплаты. Специалисты Центра подготовили заявление в Управление социальной защиты города Калуги. В итоге, выплата была восстановлена. Кроме того, женщине будут компенсировать 50% от платы за коммунальные услуги. 
Даже экологические проблемы не остаются без внимания. В июле жители поселения «Калужская опытная сельскохозяйственная станция» рассказали о плачевном состоянии очистных сооружений. Канализационные воды не очищаются и сбрасываются в реку Высса. Нечистоты попадают и на территорию национального парка Угра. Сельчане обращались в калужское Министерство природных ресурсов и в администрацию губернатора области. Однако, власти по-прежнему не торопятся с решением этой проблемы. Депутаты Законодательного Собрания Калужской области от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ Александр Бычков и Надежда Ефремова совместно с юристами ЦЗПГ подготовили и направили запросы в управление Роспотребнадзора по городу Москве и Калужской области. В итоге сотрудники ведомства выехали на место и провели обследование, в ходе которого факт загрязнения реки Высса был подтвержден. Управление возбудило дело об административном правонарушении, по завершении которого виновные лица будут привлечены к административной ответственности.
Помимо обработки обращений калужские справороссы самостоятельно находят болевые точки региона и стараются устранить волнующие людей проблемы. Именно по этой причине депутаты от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Законодательном Собрании Калужской области Александр Бычков и Надежда Ефремова регулярно оказывают посильную помощь трем 
обществам детей с инвалидностью. Также справороссы помогают пенсионерам – за минувшие две весны партийцы раздали 960 продовольственных наборов пожилым людям.
Напомним, в Центре защиты прав граждан вы абсолютно бесплатно можете получить необходимую помощь.

СПРАВКА: 

Центр защиты прав граждан находится по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, д. 34/2.
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00. Телефон для записи на прием: +7 (4842) 92-24-78

Оплачено из средств избирательного фонда регионального отделения Социалистической политический партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Калужской области.

Опубликовано: 10.09.2021 09:19 5 226
Тэги: рeклама
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