200 детей из Калужской области полетели в лагерь «Орленок»

200 детей из Калужской области отправились во Всероссийский центр «Орленок» в Краснодарский край. В четверг, 9 сентября, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Для калужских детей это новые возможности, чтобы отдохнуть на берегу Черного моря, укрепить здоровье, научиться новому, найти друзей и единомышленников, - подчеркнул глава региона. - Смена продлится до 27 сентября. Она тематическая, направлена на развитие регионального кадрового потенциала. «Губернаторский лагерь» помогает ребятам в профессиональном самоопределении, с ними проводят занятия по развитию лидерских качеств. В лагере дети продолжают учиться. Отдыхают, участвуют в культурных, спортивных, патриотических мероприятиях.

По словам Шапши, в группу вошли школьники, проявившие себя в учебе, общественной деятельности, волонтерстве, творчестве из разных муниципальных образований региона.