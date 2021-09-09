В Калуге строительство нового корпуса детской областной больницы завершится в конце 2021 года

В Калуге к концу года планируется завершить строительство нового восьмиэтажного корпуса детской областной больницы в микрорайоне Анненки. В четверг, 9 сентября, об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО.

Здание вместит в себя все основные медицинские блоки. Основные профили – хирургический и онкологический.

- Расширение операционного блока, отделения реанимации, в том числе для новорожденных, увеличит пропускную способность хирургического отделения, позволит резко сократить период ожидания оперативного вмешательства, снизит риски внутрибольничных инфекций и осложнений, расширить спектр оперативных вмешательств с использованием эндоскопической техники, - подчеркнул Пахоменко.