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Этот день в истории: 10 сентября калужане пообещали умереть за Царя-батюшку

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 10.09.2021 08:00 0 446
Этот день в истории: 10 сентября калужане пообещали умереть за Царя-батюшку

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 10 сентября.

1797 – «10 ч(исла) приехал новопоставленной ерей Ияков Михайлов сын». (Женившись на дочери священника церкви св. пр. Иоанна Предтечи иерей Яков Михайлов получил его приход). «К церкви свят(ого) слав(ного) пророка и предтечи Иоанна Крестителя и чудотворца Сергия к 11 ч(асам) в сей церкви в первый раз литургию и произведен на место священника Никиты Георгиевича который по сей». (Из записок купца Губкина)

1906 – «10 сего сентября в 5 часов дня в помещении городской думы состоялось открытие калужского отдела Союза русского народа. После речи председателя главного совета СРН А.И. Дубровина прошли выборы 30 членов калужского отдела. Более 400 человек, преданных великой объединяющей идее спасения гибнущей родины, возгласами «ура» и «умрем за Царя-батюшку» приветствовали избрание г. начальника губернии почетным попечителем местного отдела Союза. Его председателем избран И.В. Станкевич, казначеем А. П.Костромин». (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1911 - открытие земской школы в селе Никитское Медынского уезда. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 10.09.2021 08:00 0 446
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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