В Людиновском водохранилище уменьшилось количество донных отложений после экологической реабилитации

Количество донных отложений в Людиновском водохранилище после экологической реабилитации уменьшилось. В четверг, 9 сентября, об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.

Дно водоема исследовали специалисты из Москвы.

- Данные сейсмоакустического профилирования свидетельствуют о заглублении дна водоема, - подчеркнули в министерстве. - На основании инженерно-геологических изысканий проектировщиков, еще до начала мероприятий по экологической реабилитации, глубина озера в среднем была меньше на 0,5-1 метра, местами около 2 метров. Таким образом, данные, которые собирал гидроакустический излучатель, свидетельствуют об эффективном проведении мероприятий по реабилитации дна водоема.