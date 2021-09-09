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В Людиновском водохранилище уменьшилось количество донных отложений после экологической реабилитации

Дмитрий Ивьев , Фото: министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
Опубликовано: 09.09.2021 15:53 0 270
В Людиновском водохранилище уменьшилось количество донных отложений после экологической реабилитации

Количество донных отложений в Людиновском водохранилище после экологической реабилитации уменьшилось. В четверг, 9 сентября, об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.

Дно водоема исследовали специалисты из Москвы.

- Данные сейсмоакустического профилирования свидетельствуют о заглублении дна водоема, - подчеркнули в министерстве. - На основании инженерно-геологических изысканий проектировщиков, еще до начала мероприятий по экологической реабилитации, глубина озера в среднем была меньше на 0,5-1 метра, местами около 2 метров. Таким образом, данные, которые собирал гидроакустический излучатель, свидетельствуют об эффективном проведении мероприятий по реабилитации дна водоема.

Дмитрий Ивьев , Фото: министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
Опубликовано: 09.09.2021 15:53 0 270
Тэги: общество экология
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