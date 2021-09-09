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Владислав Шапша заманивает туристов в Калужскую область вкусной едой

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 09.09.2021 15:33 0 471
Владислав Шапша заманивает туристов в Калужскую область вкусной едой

В четверг, 9 сентября, в Москве губернатор Калужской области Владислав ШАПША принял участие в пресс-конференции, посвященной проекту по развитию гастрономического туризма в регионах страны.

Речь шла о развитии отечественной туристической отрасли, роли местной кухни и продуктов питания в повышении привлекательности регионов, а также о новых площадках для взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества.

- Калужская область издавна славилась своим «калужским тестом», гречишниками, - заявил Шапша. - Это несколько подзабытые, но очень вкусные и полезные бренды, которые сегодня вновь производятся. Очень жаль, когда эти особенности уходят в прошлое, становятся историей, а не живой традицией.

Глава региона рассказал о том, что в Калужской области выращивают знаменитые и популярные продукты. В их числе – картошка, которой даже поставлен памятник, огурцы, мёд. Но сельхозпроизводители осваивают и новые аграрные культуры. Яркой демонстрацией того, что можно приготовить из этих продуктов, региональный гастрономический лагерь «Гастрокэмп-2021», который прошёл в конце августа в Калуге в дни празднования ее 650-летия. Пять лучших российских шеф-поваров и бариста создали более 20 эксклюзивных рецептов блюд, десертов и напитков из местных продуктов. В  ближайшее время они должны появиться в меню калужских кафе и ресторанов.

Владислав Шапша пригласил всех приехать в Калужскую область и лично отведать наши блюда, оценить гастрономическую уникальность и качество сельхозпродукции области: «Приезжайте! Это вкусно».

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 09.09.2021 15:33 0 471
Тэги: общество область владислав шапша
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