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В Государственном архиве Калужской области открылась выставка «Калуга. От губернского центра к областной столице»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.09.2021 14:30 0 328
В Государственном архиве Калужской области открылась выставка «Калуга. От губернского центра к областной столице»

В четверг, 9 сентября, в Государственном архиве Калужской области открылась выставка «Калуга. От губернского центра к областной столице».

В торжественном открытии выставки приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев.

Выставка посвящена истории и архитектуре Калуги и отражает процесс регулярной застройки города с момента создания Калужского наместничества до конца XX века. Впервые представлены планы различных казённых и частных строений. Среди экспонатов – карты, планы, чертежи, документы, фотографии и рисунки старинных зданий Калуги в разные исторические эпохи.

- Город – это живой организм, он постоянно развивается. Для того чтобы двигаться в правильном направлении, нам нужно любить Калугу и знать её историю, помнить, какой ценой были достигнуты успехи, какие люди строили и развивали наш город, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Благодарю организаторов выставки, вы делаете очень важное и нужное дело: сохраняете историческую память, открываете новые страницы истории нашего города.

Глава Калуги поздравил собравшихся с юбилеем Калуги и пожелал краеведам новых успехов.

Посетители выставки смогут увидеть чертежи, рисунки и фотографии таких знаковых объектов как Каменный мост, Вокзал, Гостиные ряды, Палаты Коробовых, Присутственные места, Дворянское собрание и Дом печати.  

Показаны на выставке и здания, разобранные и разрушенные в 1930-е годы, когда Калуга была районным центром сначала Московской, а затем тульской области.

Также на выставке представлены книги и открытки о Калуге из библиотеки Государственного архива Калужской области и личных коллекций.  

- Я всегда с большим удовольствием посещаю выставки, посвящённые истории нашего родного города. Представленные сегодня экспонаты навевают мне теплые воспоминания о Калуге 80-х годов, начинаешь ещё сильнее любить наш замечательный город. Выставка будет очень полезна для молодых калужан, она позволит им лучше узнать город, в котором они родились и живут, – поделился впечатлениями Юрий Моисеев.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.09.2021 14:30 0 328
Тэги: городская дума
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