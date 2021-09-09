Новостройки, которые показали на «Туре по новостройкам»

В пятницу, 3 сентября, наша редакция провела очередной «Тур по новостройкам».

Рассказываем подробности о каждой новостройке.

Современные квартиры комфорт класса по доступным ценам

Жилой комплекс «Белые Росы» — новый шаг к изменению города и пространства.

Многие из нас мечтают жить на лоне природы с комфортом и функциональностью проживания, когда в шаговой доступности детский сад, школа, остановка общественного транспорта, магазины, офис управляющей компании, большой лесной массив. Все это воплощает в себе жилой комплекс «Белые росы».

Комфортный квартал

Новый ЖК «Белые Росы» расположен в Московском районе города Калуги, в микрорайоне Силикатный. К нему примыкает знаменитый Калужский бор. Застройка осуществляется фактически на опушке леса, рядом с которой протекает река Яченка.

Микрорайон размещен удачно географически, жители могут без проблем выезжать как в центр (15-минутная доступность), так и в направлении Тулы или Москвы.

Проектом предполагается постройка семи 3–4 — ​этажных жилых домов, магазинов, офисного центра и детского сада на 120 мест с полностью огороженной территорией.

На данный момент первый дом построен и готовится к сдаче. Численность проживающих людей в готовом комплексе составит около полутора тысяч человек.

Нестандартный подход

Основная идея комплекса — ​комфортное среднеэтажное жилье рядом с лесом. Учитывая преобладающее направление ветров, комплекс будет защищен лесом от продувания. Дома возводятся из надежного и экологичного материала-­силикатного кирпича. Квартирография комплекса представлена большим разнообразием квартир на любой вкус от студий до больших семейных трехкомнатных вариантов. Все квартиры имеют большую кухню-­столовую, где можно собраться всей семьей. Из новинок: спальни со встроенными гардеробными и дополнительной ванной комнатой.Комфорту и свету в новом микрорайоне уделяют много внимания. В домах оконные рамы на 30 сантиметров больше стандартных, поэтому в каждой квартире всегда солнечно и светло, а значит, уютно. Панорамные окна предусмотрены даже в подъезде.

Для удобства жителей, к каждой квартире запроектировано подвальное помещение.



Внутренние дворы спроектированы в соответствии с концепцией «двор без машин». Расчет парковочных мест выполнен из расчета 1,2 машино/место на квартиру. Парковка вынесена за пределы двора и окружена островками зелени. Помимо внутренних дворов, где размещены детские и спортивные площадки, комплекс имеет общий рекреационный центр, расположенный в западной части участка. Он является композиционным центром жилого массива, к нему ведет основная транспортно-­пешеходная артерия, беговые и велодорожки.

Важным преимуществом для жильцов первых этажей являются террасы, обнесенные забором, выходы на которые осуществляются непосредственно из квартиры.

Квартиры сдаются под чистовую отделку: выполнена штукатурка и шпаклевка внутренних стен, цементная стяжка полов, остекление окон, установка отопительных котлов (все квартиры с индивидуальным отоплением), установка радиаторов, наружной входной двери, всех необходимых счетчиков, внутренняя разводка электрических коммуникаций, трубопроводов горячей и холодной воды. Фактически квартиры полностью готовы к чистовой отделке и заселению.

— Наша цель –строить качественные дома с атмосферой уюта и добрососедства, наполненные заботой и любовью! — ​говорит застройщик.

И у него это, безусловно, получается!

Центральный офис в Калуге: 248029, Калуга, ул Белокирпичная, 20.

e-mail: kzsm69@gmail.com

ОТДЕЛ ПРОДАЖ КВАРТИР

+7 (4842) 555-540, +7 (4842)59-63-59

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http://kzsm-dom.ru/

Проектная декларация на «Объект» № 40-000305 от 09.08.2021 года опубликована в Единой информационной системе

жилищного строительства в сети Интернет по адресу: https://наш.дом.рф/ Застройщик — ООО «СЗ «КЗСМ».

ООО СЗ «КАЗМИН СтройИнвест» — качество, проверенное десятилетиями

Две уютные комфортабельные пятиэтажки готовятся к сдаче рядом со знаменитой Швейцарской деревней на улице Перспективная. В свое время этот микрорайон подарил возможность многим семьям обзавестись своим домом. Сейчас он разрастается, сохраняя главное — ​удаленность от городского шума и суеты и в то же время хорошую транспортную связь с центром Калуги. «КАЗМИН СтройИнвест», ​компания – застройщик хорошо зарекомендовала себя буквально с первых объектов, сданных за время существования. А работает она на строительном рынке с конца 90-х годов прошлого века. Компания одна из первых начала осваивать Правобережье Калуги, поверив в успешное будущее нового микрорайона. И отдает предпочтение строительству домов, относящихся к классу энергоэффективности А.



Новые пятиэтажки продолжают основные традиции строительства этой компании. Главная из них — ​выбор в пользу кирпича, ​самого экологичного и теплого материала. Кирпичные дома «КАЗМИН СтройИнвест» запоминаются и своим внешним видом: ​расцветка приятная, неброская, цвета имеют природные оттенки и оттого еще лучше вписываются в окружающую среду и гармонируют с природой.

Низкая плотность застройки подарит жильцам ощущение свободы и «воздуха», которого так не хватает сейчас современным людям. Экологически чистая зона, низкий автомобильный трафик, близость леса- эти дома идеально подходят для семей с маленькими детьми. Но станет прекрасным очагом и для пенсионеров, ищущих тишину и покой, но не желающих уезжать из города.

В квартирах предусмотрено автономное отопление. Для него и горячего водоснабжения квартир в кухнях предусмотрена установка настенных газовых котлов с закрытой камерой сгорания. Впрочем, компания «КАЗМИН СтройИнвест» одна из первых стала применять ОАГВ в своих домах с первых дней работы, понимая, что за этим будущее.



Жилой корпус имеет два подъезда. Срок сдачи дома — ​IV квартал 2021 года.В доме можно приобрести 1,2,3-комнатные квартиры. Двухуровневые квартиры с зимним садом — ​мечта любого горожанина. Это интересное, оригинальное и модное решение дизайна собственного жилья в городской среде: два жилых уровня, больше площади, просторные комнаты, возможность более широко обыграть дизайн и зонировать жилье на собственное усмотрение. Такая планировка жилого помещения позволяет в городской среде создать имитацию загородного дома с индивидуальным дизайном. Высокие потолки, правильное планирование рабочей и зон отдыха, нетривиальные цветовые дизайнерские решения — ​варианты сделать жилье индивидуальным ​безграничны. Настоящий подарок для любителей растений — ​вариант двухуровневой квартиры с зимним садом, в котором предусмотрено и освещение, и соответствующая температура в любое время года. В то же время зимний сад — ​это характерный микроклимат, в котором оптимально подобраны параметры жизнедеятельности растений, не мешающие, а, наоборот, позволяющие человеку провести время в саду с пользой для здоровья и организма. Вы можете отдохнуть в саду за чашечкой чая или кофе, почитать книгу, расслабиться после трудовой недели

Спешите приобрести свою квартиру мечты!

Офис продаж: г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 8а.

Тел.: 8 (4842) 72–90–20, 72–99–87, +7–910–869–61–53, +7–910–910–09–76.

kazmin-klg@mail.ru

Проектная декларация — на сайте: казмин.рф

Рукой подать: ЖК «Молодежный» в шаговой доступности от магазинов, школы и детсада

Одним из объектов нашего «Тура по новостройкам» стал ЖК «Молодежный».

Строящийся дом виден издалека. Этот жилой комплекс — ​уголок Калуги, который отличают тишина, спокойствие и свежий воздух. Район стремительно развивается, здесь появляются новые дома.

ЖК «Молодежный» включает в себя несколько корпусов с лаконичным дизайном, а поблизости находятся лесопарк и речка Киевка. Комплекс обладает собственным стилем, здесь создается уникальный микроклимат, в котором нет места лишнему. Все в меру, скромно, практично и долговечно.

Застройщик из года в год доказывает свои мастерство и профессионализм не словом, а делом. С конца 2019 года в жилищном комплексе вовсю идет строительство девятнадцатиэтажного монолитно-­кирпичного дома, состоящего из двух корпусов.

Квартиры предлагаются калужанам как с ремонтом, так и без него. Соответственно, в последнем случае выходит дешевле. Цена фиксируется с момента бронирования определенной жилплощади. Сделки проводятся даже дистанционно: застройщиком составляется договор, отправляется электронной почтой, покупатель сканирует, подписывает, делает скан и отсылает обратно.

Кстати, говоря о стоимости, именно сейчас цена квадратного метра выгодная, однако по мере приближения строительства к завершению, она будет лишь подниматься.

Для удобства покупателям предлагаются разные варианты приобретения жилья в «Молодежном». В частности, предлагается рассрочка, когда вносится первый платеж, а остальные — ​по заранее составленному графику платежей. Компания предлагает также вариант льготной ипотеки.

Помимо этого, для своих клиентов застройщик предоставляет специальную скидку до 2%. Ее можно получить при покупке второй и последующей квартиры.

Отдельного внимания заслуживает панорамный вид на Калугу с верхних этажей. Он великолепен в любое время года!

— Квартиры в нашем здании — ​светлые и просторные, с потолками 2,8 метра, — ​рассказывает участникам «Тура по новостройкам» представитель застройщика — ​известной в Калуге компании с отличной репутацией ГК ФСК. — ​Минимальная площадь составит 29 м2, а максимальная — ​81 м2. Мы предлагаем будущим жильцам квартиры с функциональной планировкой на выбор, качество и надежность, которые подтверждены временем и отзывами жильцов тех корпусов, которые уже сданы и заселены.

Нельзя не отметить и удачное месторасположение. Район находится в 10–15 минутах езды до центра города, обладает развитой инфраструктурой: ​школой, детским садом, салонами красоты, библиотекой, оздоровительным комплексом с крытым катком, банковскими отделениями, детской площадкой внутри двора, всеми необходимыми продуктовыми, флористическими магазинами в шаговой доступности и, конечно, парковочными местами.

Дом будет готов к сдаче в конце 2022 года.

Подробности можно узнать на официальном сайте ЖК «Молодежный» по ссылке: https://fsk.ru/kaluga‑18

Там можно посмотреть варианты планировок в удобном виде, выбрать количество комнат, расположение квартиры, этаж. Также на сайте есть возможность отслеживать этапы стройки дома: в разделе «Ход строительства» периодически публикуются актуальные фотографии с указанием даты, когда они были сделаны.

Офис продаж: г. Калуга, мкрн. «Тайфун», Солнечный бульвар, 4

Тел.: +7 (4842) 59-51-20

www.fsk.ru

Проектная декларация опубликована на сайте: fsk.ru

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ «МОНОЛИТ-КАЛУГА».

Подробности о мероприятии тут: https://www.kp40.ru/news/society/84377/