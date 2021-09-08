Правительство Калужской области опубликовало видео с трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым

Правительство Калужской области около 16:20 в среду, 8 сентября, опубликовало в своем канале в Telegram видео с фотографиями главы МЧС России генерала армии Евгения ЗИНИЧЕВА, который трагически погиб в Красноярском крае.

- Трагически погиб, спасая человека. Вечная память герою, - говорится в титрах к ролику.

По данным МЧС, 55-летний Зиничев погиб, когда спасал кинорежиссера Александра Мельника. Тот посетил учения МЧС, чтобы выбрать локации для нового фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Зиничев находился рядом, когда Мельник сорвался со скалы в воду.

Министр прыгнул за ним. По свидетельствам очевидцев, он ударился о выступ.

Пострадавших с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете в больницу. С борта экипаж запрашивал два реанимобиля, аппарат ИВЛ и кровь для переливания. Однако Зиничев и Мельник скончались еще до приземления.