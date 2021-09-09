Как сохранить здоровье мужчины

Понятие «здоровье мужчины» включает в себя множество факторов, которые все вместе влияют на самочувствие и продолжительность жизни. Это и здоровье тела, и крепкая психика, и физическое развитие.

Сегодня мы расскажем о том, какие проблемы со здоровьем чаще всего встречаются у мужчин, в каком возрасте, каких врачей рекомендуется посещать регулярно, почему важно вовремя обратиться к квалифицированному специалисту.

Чаще всего мужчины сталкиваютя с проблемами в половой сфере, что, в свою очередь, может привести к депрессии и тревожности.

Также частые проблемы сильного пола заключаются в болезнях сердечно-сосудистой системы.

Как правило, речь идёт о повышенном артериальном давлении. Такие ситуации бывает сложно заметить без регулярного обследования, так как зачастую это заболевание начинается бессимптомно.

Тревогу нужно бить, когда давление становится 140/90 и выше. В таком случае нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Нельзя не отметить, что многие проблемы с мужским здоровьем идут от неправильного образа жизни, который приводит к ожирению, повыщению сахара и холестерина в крови.

Как правило, первые тревожные сигналы могут появиться уже в возрасте от 30 до 35 лет. Незначительные на первый взгляд сипптомы грозят привести к заболеваниям мочеполовой системы, которые в будущем могут закончиться импотенцией, бесплодием. Возрастает риск аденомы и рака.

Ближе к 40 годам представители сильного пола могут столкнуться с так назывемым кризисом среднего возраста. Многие мужчины испытывают эмоциональные проблемы, которые осложняются рабочими стрессами или проблемами в личной жизни.

Иногда такие трудности могут привести к злоупотреблению алкоголем, а впоследствии — к депрессии.

В возрасте 55–60 лет мужчины чаще всего болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, жировой болезнью печени, обстуктивной болезнью лёгких и простатитом.

К этому времени болезь может быть уже в запущенном состоянии. Чтобы избежать подобных ситуаций и облегчить лечение, не стоит откладывать в долгий ящик визит к специалисту.

Очень часто общество навязывает мужчинам мнение, что нужно быть сильным, это и является причиной отказа от визита к врачу. Мужчина терпит, не желая показать свою слабость, откладывая посещение специалиста. Это приводит к серьёзным проблемам, которых поможет избежать регулярный осмотр.

Современные методы диагностики и лечения аденомы предстательной железы в «Клинике Фомина»

Алексей Васильевич Коваленко, оперирующий уролог «Клиники Фомина», врач высшей категории, человек, который занимается наукой и умеет «прикладывать» её по назначению, изобретая, патентуя и успешно применяя новые, более технологичные методы решения урологических проблем.

Алексей Васильевич проводит оперативное лечение:

— мочекаменной болезни верхних и нижних мочевых путей,

— онкологических заболеваний мочевыделительной системы (это рак почки, простаты, мочевого пузыря),

— других заболеваний мочевого пузыря и предстательной железы,

— а также пластические операции (пластика урогенитальных свищей, операции при стриктурах верхних мочевых путей, коррекция стриктур уретры). ⠀

Имея 26-летний опыт, доктор продолжает проходить стажировки у зарубежных коллег (в клиниках Германии, в том числе университетских), осваивает современные технологии (лазерная, робот-­ассистированная хирургия) и использует их по назначению.

— Алексей Васильевич, одним из самых распространённых мужских заболеваний является аденома предстательной железы. В каком возрасте необходимо пройти диагностику и какие методы обследования применяются сегодня?

— Возрастных ограничений для обследования по поводу аденомы нет. Есть пациенты, у которых гиперплазия возникает в достаточно молодом возрасте, а кто-­то доживает до глубокой старости, не зная об этом заболевании. Основным методом диагностики является УЗИ предстательной железы. Однако главным критерием оценки состояния пациента с аденомой являются его жалобы. Мы видели пациентов, у которых аденома имеет большие объёмы, но при этом функция мочеиспускания сохранена, и мужчину ничего не беспокоит, качество жизни не нарушено. В таких ситуациях я не сторонник того, что на пациента нужно сразу «бросаться с ножом» и лечить его хирургическими методами. Тем не менее есть пациенты, у которых гиперплазия достаточно небольшого объёма, но доставляет значительный дискомфорт: он не может адекватно мочиться, есть задержка мочеиспускания, беспокоят частые позывы. Конечно, таким пациентам мы предлагаем лечение, возможно, даже хирургическое. В настоящее время мы подходим к хирургическому лечению аденомы предстательной железы очень взвешенно, потому что учащённые позывы или частые походы в туалет в ночные часы не всегда связаны с аденомой, даже при наличии её достаточно большого размера. Мы используем в своей практике опросники, которые позволяют оценить степень выраженности тех или иных симптомов, уродинамические исследования: урофлоуметрию, а при необходимости и комплексное уродинамическое исследование, с помощью которых определяется тонус, сократительная активность мышц и проходимость мочеиспускательного канала. И очень важный момент, на который хотелось бы обратить внимание мужчин: современные хирургические вмешательства по поводу лечения аденомы предстательной железы ​эндоскопические, и они, как правило, не влияют на эректильную функцию.

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Комплексная урологическая помощь

В Эндохирургическом Центре в Калуге для лечения урологических заболеваний используются передовые методы. Вы получите необходимые внимание и заботу, точную диагностику, а главное — ​результат. Урологами в ЭХЦ оказывается весь спектр амбулаторной урологической помощи, имеется возможность госпитализации и стационар.

Консервативная терапия проводится при следующих заболеваниях:

• аденома простаты

• простатит

• цистит

• уретрит

• мочекаменная болезнь

• эректильная дисфункция

• мужское бесплодие

• ЗППП

В ЭХЦ выполняются все виды лапароскопических и малотравматических операций в условиях стационара повышенного комфорта. Самой популярной хирургической манипуляцией является варикоцелэктомия. Доступно лечение мочекаменной болезни при помощи лазера. Аппарат УРОЛАЗ позволит сократить сроки госпитализации до двух дней и избавиться от камней в мочевыводящих путях без дополнительных разрезов.

Ранняя диагностика – залог успешного лечения. Поэтому в Эндохирургическом центре вы можете пройти комплексное обследование организма, на основании которого получите рекомендации от высококвалифицированных специалистов по мерам профилактики и выздоровления, в результате чего минимизируете риски возникновения новых заболеваний и значительно улучшите качество жизни.

Эндохирургический Центр

г. Калуга, ул. Луначарского, 57, стр. 3, стр. 5, стр. 8

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