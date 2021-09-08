Губернатор поручил подготовить проект реконструкции больницы в Тарусе

Во вторник, 7 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша совершил рабочую поездку в Тарусский район. Один из вопросов, который им обсуждался, - здравоохранение.

- Поликлиника Тарусской ЦРБ включена в программу модернизации первичного звена здравоохранения на 2024-2025 годы, - заявил Шапша. - Но нужна реконструкция и стационара. Поручил подготовить проект, будем этот вопрос решать.

Также губернатор сообщил, что Тарусскому району передадут еще один автомобиль скорой помощи.

- Новую партию регион получит уже в октябре, - подчеркнул Шапша.