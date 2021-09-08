Этот день в истории: 8 сентября родилась Наталья Гончарова

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 8 сентября.

1812 - жители города Юхнова торжественно встречали Дениса Васильевича Давыдова (1784-1839), героя Отечественной войны 1812 года, командира подразделения Ахтырского гусарского полка, организовавшего партизанские действия в тылу армии Наполеона.

1812 - родилась Наталья Николаевна Гончарова (27 августа [8 сентября] 1812, поместье Кариан, Тамбовская губерния — 26 ноября [8 декабря] 1863, Санкт-Петербург) . Она венчалась с великим русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным. В Полотняном Заводе Калужской губернии находилась усадьба Гончаровых, где Пушкин просил руки Натальи Николаевны.

1997 – в день праздника Владимирской иконы Божией Матери была открыта Козельская Православная гимназия.