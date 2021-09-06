В Калуге микрорайону «Тайфун» исполнилось 47 лет

В новом реконструированном сквере на Грабцевском шоссе в Калуге отпраздновали День микрорайона «Тайфун». Жителей порадовали разнообразной развлекательной программой для всех возрастов: прошли музыкальные выступления творческих коллективов города, конкурсы для детей и родителей, мастер-классы.

Поздравили жителей микрорайона с праздником Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Ольга Коробова и депутат Городской Думы Светлана Мартынова.

- Микрорайон становится краше, комфортабельнее, удобнее. Это отличная тенденция нашего города. Желаю всем здоровья, успехов, благополучия. Поздравляю с Днём микрорайона «Тайфун»! – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

В завершение праздника самых активных жителей микрорайона наградили почетными грамотами, подарками и нагрудными знаками «650 лет Калуге». Ознаменовался день рождения микрорайона традиционной праздничной дискотекой и фейерверком.