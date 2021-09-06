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Этот день в истории: 6 сентября в Калуге открыли памятник Святославу Федорову

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 06.09.2021 08:00 0 159
Этот день в истории: 6 сентября в Калуге открыли памятник Святославу Федорову

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 6 сентября.

1862 – в Москве родился Сергей Александрович Нилус (6.09(25.08).1862 - 14.01.1929). Прозаик, публицист, потомственный дворянин. Дед писателя, Петр Богданович Нилус, генерал-майор, участвовал в Отечественной войне 1812 года. Отец, Александр Петрович Нилус, титулярный советник, бывший старший чиновник особых поручений при Калужском гражданском губернаторе Н.М. Смирнове. Мать - Наталья Дмитриевна Карпова, кузина русского писателя И.С. Тургенева. С 1909 года Нилус стал летописцем жизни Оптиной Пустыни, в своих книгах исследовал неизвестные пласты духовной жизни Святой Руси и всего православного мира. Умер 14 января 1929 года в селе Крутец Владимирской губернии. Имя подвижника благочестия только в последние десятилетия вышло из небытия. Литературная премия имени С.А. Нилуса учреждена в Санкт-Петербурге.

1923 - в Калуге родился Александр Иванович Бабаев (06.09.1923-22.05.1985), Герой Советского Союза (1978), Заслуженный военный летчик СССР. Похоронен в Санкт-Петербурге.

2013 – перед зданием Калужского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» состоялось открытие памятника Святославу Николаевичу Федорову (1927 – 2000). Автор работы: калужский скульптор Светлана Фарниева.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 06.09.2021 08:00 0 159
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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