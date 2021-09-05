Этот день в истории: 5 сентября в Калуге открылась женская учительская семинария
Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 5 сентября.
1817 – 5.09 (24.08) родился Алексей Константинович Толстой (1817-1875), русский писатель. В 1850 году находился в Калуге с ревизией сенатора Давыдова. Роман А.К. Толстого "Князь Серебряный" написан по мотивам калужских легенд.
5.09.(24.08).1826 – в Калуге открылся Золотаревский больничный Дом (ныне неврологическое отделение 4-й больницы).
1909 - Начала действовать женская учительская семинария (ныне в этом здании школа №3) с действующей при ней начальной школой. С этого же дня вступила в должность директриса семинарии Ольга Михайловна Роппонет.
1911 - Сообщение о покушении на председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина было получено в Калуге 5 сентября. В кафедральном соборе, с получением вести о кончине в Киеве П.А.Столыпина, прошла панихида по усопшему, перед началом которой законоучитель Николаевской гимназии протоирей И.Остроглазов произнес прощальную речь. (К.Афанасьев «Летопись провинции»).
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!