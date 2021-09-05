Этот день в истории: 5 сентября в Калуге открылась женская учительская семинария

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 5 сентября.

1817 – 5.09 (24.08) родился Алексей Константинович Толстой (1817-1875), русский писатель. В 1850 году находился в Калуге с ревизией сенатора Давыдова. Роман А.К. Толстого "Князь Серебряный" написан по мотивам калужских легенд.

5.09.(24.08).1826 – в Калуге открылся Золотаревский больничный Дом (ныне неврологическое отделение 4-й больницы).

1909 - Начала действовать женская учительская семинария (ныне в этом здании школа №3) с действующей при ней начальной школой. С этого же дня вступила в должность директриса семинарии Ольга Михайловна Роппонет.

1911 - Сообщение о покушении на председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина было получено в Калуге 5 сентября. В кафедральном соборе, с получением вести о кончине в Киеве П.А.Столыпина, прошла панихида по усопшему, перед началом которой законоучитель Николаевской гимназии протоирей И.Остроглазов произнес прощальную речь. (К.Афанасьев «Летопись провинции»).