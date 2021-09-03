Этот день в истории: 3 сентября в Калужской области запустили школьные автобусы

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 3 сентября.

1932 – вышел первый номер барятинской районной газеты «Сельские зори». Газета имела названия: 3 сентября 1932-1935 – «Путь победы»; 1935-1962 – «Колхозное знамя»; 1 апреля 1965-23 октября 1991 – «Ленинец»; с 1 ноября 1991 – «Сельские зори».

2002 - состоялась презентация Калужской областной социальной программы «Школьный автобус».

2005 - в Калуге во внутреннем дворике Управления внутренних дел открылась часовня в память о сотрудниках УВД, погибших при исполнении служебных обязанностей.