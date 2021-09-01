Геннадий Новосельцев 1 сентября поздравил учеников школы в Кременках, открытой в 1862 году

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ в среду, 1 сентября, побывал на торжественной школьной линейке в средней общеобразовательной школе им. Е.Р. Дашковой города Кременки.

История школы берет свое начало с 1862 года.

Гордость школы - Мемориальный музей Е.Р. Дашковой. Его посетило уже более 10 тысяч человек. Здесь собраны экспонаты об одной из самых ярких и заметных личностей в российской истории - первой женщине-директоре Санкт-Петербургской Академии наук и председателе Российской Академии.

Как рассказали педагоги, решение Законодательного собрания Калужской области о присвоении звания «Рубеж воинской доблести» селу Троицкое и городу Кременки способствовало тому, что при школе открылась еще и первая очередь историко-краеведческого музея, где самые почетные гости - ветераны. Тем самым поддерживаются лучшие традиции патриотического воспитания школьников.

- Мне очень почетно сегодня находиться среди вас, - отметил Геннадий Новосельцев. - Желаю первоклассникам хороших оценок, чтобы учеба давалась легко, чтобы вы нашли друзей, с которыми будете идти по жизни. Уважаемые выпускники! У вас очень ответственная пора, постарайтесь использовать это время по максимуму. Родителям хотел бы пожелать, чтобы дети не болели и приносили радость. А всем педагогам - уважения учеников, терпения и здоровья.