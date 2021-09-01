Председатель Законодательного собрания Калужской области пожелал родителям меньше заниматься уроками детей

В среду, 1 сентября, Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ побывал на торжественном мероприятии ко Дню знаний в средней общеобразовательной школе имени генерала И.Г. Захаркина города Кременки.

Там учатся около 600 юных жителей города. Особое отношение в этот день всегда к первоклассникам и выпускникам. Родители и тех, и других с соблюдением противоэпидемических ограничений смогли попасть в актовый зал школы, чтобы разделить со своими детьми радость этого замечательного события.

Геннадий Новосельцев поздравил всех присутствующих с праздником. Он напутствовал первоклассников на ответственное отношение к учебе, особые слова признательности за труд и терпение выразил педагогам.

Родителям Председатель Законодательного Собрания области пожелал, как можно меньше времени проводить за изучением уроков вместе с детьми.

- Дети должны заниматься сами, - подчеркнул Новосельцев. - В этом секрет их успеха.

Он также обратился к выпускникам, которым в скором времени предстоит выбрать свой жизненный путь:

- У вас остался год для того, чтобы определиться с выбором дальнейшей специальности. То время, которые вы находитесь в школе, надо ценить и провести с пользой. Желаю вам успехов!