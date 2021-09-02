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Этот день в истории: 2 сентября в Калуге открыт памятник Бауману

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 02.09.2021 08:00 1 378
Этот день в истории: 2 сентября в Калуге открыт памятник Бауману

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 2 сентября.

1925 – в селе Кожаки Мосальского района родился Виктор Ефимович Разин (2.09.1925 – 20.01.1997). В годы войны командовал отделением мотострелковой роты. 10 апреля 1945 ему было присвоено звание Героя Советского Союза. С 1961 г. жил и работал в Киеве. Умер 20 января 1997 г.

1971 - Калуга награждена орденом Трудового Красного Знамени (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1971 - в рамках празднования 600-летия Калуги был открыт памятник Николаю Эрнестовичу Бауману, чье имя носит Московский государственный технический университет. Авторы: скульптор М. Н. Смирнов, архитектор П. Т. Перминов. В 2014 году памятник был перенесен на ул. Королева. Теперь он стоит во дворе технического университета. Бюст имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

1996 – в Калуге открылась Православная гимназия. Расположилась она в старинном здании - бывшем доме купца Билибина, рядом - Казанский девичий монастырь, иконописная мастерская, духовное училище.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 02.09.2021 08:00 1 378
Тэги: история калуги этот день в истории
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