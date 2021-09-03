«Газпром газораспределение Калуга»: надёжность и безопасность людей

Компания «Газпром газораспределение Калуга» уже более 60 лет работает на рынке транспортировки газа потребителям, занимается эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов и обслуживанием внутридомового газового оборудования. В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности об основных задачах, стоящих перед большим коллективом компании, рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Калуга» Вячеслав Дмитриев.

— Вячеслав Валентинович, какие приоритетные задачи стоят перед компанией?

— Наша главнейшая задача определена президентом — ​это догазификация. Мы готовимся к реализации данной программы и ждём, что в сентябре будут приняты необходимые нормативно-­правовые акты, чтобы мы могли приступить к работе. Догазификацией наша компания будет заниматься в ближайшие полтора года.

— Уже есть понимание объёмов предстоящей работы?

— В Калужской области в программу догазификации попадают около 48 тысяч домовладений в более чем 990 населённых пунктах. По итогам паспортизации эта цифра может быть скорректирована. Это серьёзный объём работы.

— Наверное, после слов президента о догазификации жители региона начали вам активно звонить?

— Нет, всё прошло в плановом режиме. Мы хорошо отработали с правительством Калужской области и главами районов. Была проделана информационная работа, открыта горячая линия, чтобы калужане получили ответы на все интересующие вопросы.

— Кто может участвовать в программе догазификации?

— Осуществить подключение к газораспределительным сетям смогут жители области, которые проживают в уже газифицированных населённых пунктах и намереваются использовать газ для удовлетворения личных и домашних нужд.

— Какие требования существуют к тем, кто хочет принять участие в догазификации?

— Участок и домовладение должны принадлежать гражданину на праве собственности. Также заявителю необходимо провести работы по строительству сети газопотреб- ления в границах своего участка, приобрести необходимое газоиспользующее оборудование, обеспечить устройство дымоходов и вентиляционных каналов, а также выполнить все требования к помещению, где будет установлено газовое оборудование.

— Но и газификация нашего региона продолжается?

— Да, и для нас это важная ежедневная работа. В 2020 году была подписана Программа развития газоснабжения и газификации Калужской области на новый пятилетний период 2021–2025 гг. Она реализуется совместно с правительством региона. Основным инвестором является ПАО «Газпром». Общий объём инвестиций компании и региона в газификацию Калужской области на пять лет по программе составляет 17,26 млрд руб.

— Что даст реализация программы «Газификация Калужской области до 2025 года»?

— В результате реализации новой программы на 2021–2025 годы будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация региона.

— Насколько большой коллектив работает в АО «Газпром газораспределение Калуга»?

— На нашем предприятии трудятся около двух тысяч человек, шесть филиалов в регионе. Мы уделяем большое внимание вопросам безопасности на производстве и обеспечиваем максимально комфортные условия труда. Не оставляем без внимания и вопрос профессионализма работников, регулярно проводятся обучение и переподготовка специалистов компании. Основной нашей задачей является бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей области, промышленных и коммунально-­бытовых предприятий.

— Что пожелаете коллегам в преддверии профессионального праздника?

— Самое главное — ​здоровья. Если оно будет в порядке, то мы все сможем профессионально и качественно трудиться на благо населения Калужской области.

СПРАВКА

АО «Газпром газораспределение Калуга» входит в Группу компаний «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа, техническую эксплуатацию газораспределительных сетей, а также подключение объектов к газораспределительным сетям, техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.

Единый телефонный номер: 8-800-200-67-79.