Этот день в истории: 1 сентября на калужской земле родилась мать Петра I

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 1 сентября.

1651 – родилась Наталья Кирилловна Нарышкина (1.09(22.08).1651-4.02(25.01).1694). Дочь тарусского боярина Кирилла Полуектовича Нарышкина (1623-1691), её жизнь связана с родовым поместьем в селе Тростье Тарусского уезда. Выдающийся род Нарышкиных внесен в VI часть родословной книги Калужской губернии. Уроженка Калужской земли стала продолжательницей династии Романовых. 1 февраля (22 января по старому стилю) 1671 года в Успенском соборе Наталия Кирилловна была повенчана с царем Алексеем Михайловичем Романовым (1629—1676) и через год родила будущего величайшего из российских государей Петра I (1672-1725).

С 1 сентября 1776 г. – создание театра в Калуге (петербургских и московских актеров подобрал кн. Херхеулидзе)

1911 – в Москве родился Николай Сергеевич Воронин (1.09.1911-2004). Участник Великой Отечественной войны. Ученый-исследователь в области анатомии, ботаники и морфологии растений, доктор биологических наук, профессор. Более 70 лет преподавал ботанику в ВУЗах. С 1947 года до последнего дня его преподавательская и научная деятельность была связана с Калужским педагогическим институтом, позднее – университетом имени К.Э. Циолковского. В 2011 году в Калуге состоялись Первые научные чтения памяти Николая Сергеевича Воронина.

1924 – вместо закрывшихся театрального и музыкального техникума открыта Профессионально-художественная школа (ПХШ). Документы свидетельствуют, что «Ранее музыкальный техникум был преобразован в народную консерваторию, а театральный возник из студии. Консерватория и студия были организованы в 1918 г. В августе 1924 г. техникумы подлежали закрытию. Союз Рабис принимал ряд мер по сохранению техникумов, обращаясь к государству и профессиональным организациям, но, к сожалению, всюду встречал отказ ввиду отсутствия материальных средств. Тогда в Правлении Союза Рабис был поставлен вопрос о сохранении двух техникумов, реорганизуя их в профшколу при Союзе Рабис. Такое мероприятие встретило поддержку со стороны Губпрофобра. Техникумы были реорганизованы в профессиональную школу и с 1 сентября 1924 г. начали свою работу». Первоначально школа нашла приют во Дворце труда (позднее стал Дворцом пионеров), а затем переехала на улицу К. Либкнехта, 7 (ныне Московская, 13).

1936 - 1 сентября в калужском клубе имени Андреева прошел первый вселагерный слет стахановцев и ударников строительства автомагистрали Москва-Киев и Калуглага НКВД. С докладом «От преступлений - к радостной трудовой жизни» выступил начальник строительства и Калуглага Л.М.Абрамсон. Правонарушители подготовили «уголок творчества» в лагерной газете. Из стихотворения Ширимбекова: «Помни, каждый заключенный, помни всюду и везде: путь один ведет к свободе - это путь только в труде». (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1956 – в Боровске открылась средняя школа № 2.

1976 – состоялось торжественное открытие средней школы №36.

1986 – открылся Калужский филиал Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева.