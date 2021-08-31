Этот день в истории: 31 августа люстры калужан закачались из-за землетрясения

Что происходило в Калужской области 31 августа в разные годы.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 31 августа.

1831 – Епископ Калужской Епархии Гавриил, занимавший эту должность с 20 мая 1828 года, переведен архиепископом в Могилев.

1851 - в городе Перемышль (с 1925 – село) Калужской губернии родился Александр Михайлович Бобрищев-Пушкин (31(19).08.1851 – 1903) писатель и судебный деятель. Он был любителем истории, литературы и поэзии. В большой статье о поэзии Некрасова («Вестник Европы», 1902) он выделял общественное служение поэта. Его писательская деятельность вызвала избрание его председателем литературно-художественного кружка имени поэта Полонского, в которой он внёс своими заботами, докладами и блестящими возражениями, полными разнородных сведений, большое умственное оживление.

1941 – умерла Марина Ивановна Цветаева (1892 – 1941), поэтесса. Детство связано с Тарусой, где семья отдыхала летом. Здесь Цветаева написала свои первые стихи. В Тарусе установлен памятный камень: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева».

1955 – обращение передовиков и новаторов производства города Калуги ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим предприятий и организаций города и области о развертывании социалистического соревнования за досрочное выполнение планов 1955 года. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1986 - отголоски сильного землетрясения в Карпатах достигли центральных областей России и Москвы. В квартирах калужан тоже закачались люстры.