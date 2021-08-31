Главная Новости Общество
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Афиша дня города Юбилей Калуги Фотоконкурс

Этот день в истории: 31 августа люстры калужан закачались из-за землетрясения

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 31.08.2021 08:00 1 707
Этот день в истории: 31 августа люстры калужан закачались из-за землетрясения

Что происходило в Калужской области 31 августа в разные годы.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 31 августа.

1831Епископ Калужской Епархии Гавриил, занимавший эту должность с 20 мая 1828 года, переведен архиепископом в Могилев.

1851 - в городе Перемышль (с 1925 – село) Калужской губернии родился Александр Михайлович Бобрищев-Пушкин (31(19).08.1851 – 1903) писатель и судебный деятель. Он был любителем истории, литературы и поэзии. В большой статье о поэзии Некрасова («Вестник Европы», 1902) он выделял общественное служение поэта. Его писательская деятельность вызвала избрание его председателем литературно-художественного кружка имени поэта Полонского, в которой он внёс своими заботами, докладами и блестящими возражениями, полными разнородных сведений, большое умственное оживление.

1941 – умерла Марина Ивановна Цветаева (1892 – 1941), поэтесса. Детство связано с Тарусой, где семья отдыхала летом. Здесь Цветаева написала свои первые стихи. В Тарусе установлен памятный камень: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева».

1955 – обращение передовиков и новаторов производства города Калуги ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим предприятий и организаций города и области о развертывании социалистического соревнования за досрочное выполнение планов 1955 года. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1986 - отголоски сильного землетрясения в Карпатах достигли центральных областей России и Москвы. В квартирах калужан тоже закачались люстры.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 31.08.2021 08:00 1 707
Тэги: общество история калуги этот день в истории
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Как вам День города в год 650-летия Калуги? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как выбрать напольное покрытие в ванную?
Заработок на лайках в Инстаграме без вложений в аккаунт
Профессиональная клиника в Санкт-Петербурге

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru