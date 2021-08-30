Сбербанк подарил Калуге мультимедийный фонтан в честь 650-летия города

В честь 650-летия Калуги Сбер преподнёс городу ценный подарок. На территории парка Театра юного зрителя запустили новый мультимедийный фонтан.

В основе — концепция умного фонтана, оснащённого видеопроектором и лазерной системой, с возможностью проецирования изображений на водный экран. Трансляцию можно сопровождать светом и музыкой, проводить развлекательные мероприятия и образовательные программы.

Общая площадь пешеходного светомузыкального фонтана — 333 м2. Диаметр чаши — 20,6 м. Фонтан может работать в разных режимах, демонстрировать водные фигуры с изменением наклона струй и использованием различных мелодий. Все струи подсвечиваются в вечернее и ночное время светодиодной многоцветной подсветкой. Это 19-й фонтан, открытый Сбербанком. Подобные объекты есть в Петергофе, Саратове, Ярославле, Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, Пензе и Нижнем Новгороде.

В официальном открытии приняли участие первые лица региона.

«Дорогие друзья, с праздником! Здорово ходить на праздники, прекрасно появляться в хороших местах и видеть ваши радостные лица. Мы надеемся, что фонтан станет прекрасным местом отдыха для жителей города и будет местом притяжения туристов из других городов нашей страны», —отметил вице-президент, председатель Среднерусского банка Кирилл Брель.

«День рождения — это круто. Какой юбилей без подарков! Думаю, что калужане будут активно здесь резвиться», —сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Подарки — это всегда здорово, особенно когда они такие крутые. Огромная благодарность Сбербанку от всех калужан. Фонтан работает в нескольких режимах, очень эффектно и красочно смотрится в вечернее время. Парк и сейчас — одно из любимых мест отдыха у многих калужан с детишками, а теперь, я уверен, число отдыхающих здесь в разы увеличится», — отметил городской голова Калуги Дмитрий Денисов.