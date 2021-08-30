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Юрий Моисеев организовал детям праздник

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.08.2021 15:52 0 308
Юрий Моисеев организовал детям праздник

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев организовал для учащихся Регионального ресурсного центра дистанционного обучения поездку в конноспортивную школу.   

Центр предоставляет возможность получения доступного, качественного и эффективного образования детям с ограниченными возможностями, обучающимся на дому,

Ребята с огромным удовольствием покатались на лошадях, пообщались с животными и покормили их. Для них это было первое близкое знакомство с лошадьми. Родителей в свою очередь заинтересовали возможности иппотерапии и занятий конным спортом.

- В творческом молодёжном фестивале «Винегрет» приняли участие дети с особенностями развития из разных районов Калужской области. Вместе с областным центром образования мы решили организовать для них поездку в конноспортивную школу, – рассказал Юрий Моисеев. – Возможно, кому-то из ребят этот вид спорта придётся по душе и они начнут заниматься им постоянно. Хотелось сделать что-то интересное для детей в преддверии 1 сентября, чтобы они получили множество приятных впечатлений, а этот день им надолго запомнился.

- Дети первый раз катаются на лошадях, и они в восторге, их просто захлёстывают эмоции, – отметила заместитель директора Областного центра образования Ирина Гераськина.

Все ребята получили в подарок школьные наборы. От себя лично Юрий Моисеев подарил выпускнику центра Владиславу Чурилину «Яндекс.Станцию» – «умную» колонку со встроенным голосовым помощником «Алиса». С помощью колонки можно слушать музыку, аудиокниги, разговаривать с «Алисой», давать ей небольшие поручения, осуществлять поиск в интернете.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве между Городской Думой Калуги и конноспортивной школой.

- Городская Дума проводит много мероприятий для молодёжи, молодые калужане хотят реализовать себя в разных сферах жизни. Поэтому у нашего сотрудничества хорошие перспективы: есть интересные проекты, которые мы вместе сможем реализовать, – прокомментировал Юрий Моисеев.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.08.2021 15:52 0 308
Тэги: городская дума
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