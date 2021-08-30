Этот день в истории: 30 августа Калуге подарили бронзового кота

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 29 августа.

1801 – «30 августа начали раскрывать кровлю деревянную на церкви Иоанна Предтечи и покрыли железом» (Из записок купца Губкина).

1784 – «Макушкины заложили палаты, августа 30-го. Того же года Гостиный двор зачали строить». (Из записок купца Губкина).

1804 – «при стечении духовных и светских особ открыты Калужская гимназия, уездное и 14 приходских училищ». Калужская гимназия открылась на базе бывшего народного училища, в ней появился новый класс – бухгалтерии.

1906 – в деревне Болдасовке Ферзиковского района родился Александр Павлович Серегин (30.08.1906 – 1977). Герой Советского Союза (15.01.1944). Гвардии подполковник стрелкового полка А. Серегин удостоен звания Героя за мужество при форсировании Днепра и удержание плацдарма. В марте 1944 назначен заместителем командира 23-й стрелковой дивизии. Умер 25 июля 1977 года.

1906 – открытие частного реального училища. Училище было открыто на собственные средства его создателя, Федора Мефодьевича Шахмагонова, и располагалось на Богоявленской улице (ныне ул. Кутузова, 18). С 1911 училище получило статус государственного, Шахмагонов стал его директором. В 1916 училищу было присвоено его имя. Училище было платным, но дети из малообеспеченных семей учились на казённый счёт.

2001 – Постановлением Районного Собрания МО «Боровский район» за заслуги перед Россией и г. Боровском генерал-майору в отставке Николаю Ильичу Смолину было присвоено звание «Почетный гражданин г. Боровска». Через 7 лет в этот же день его не станет.

2013 – в канун Дня знаний на улице Гагарина рядом с фонтаном «Торнадо» появился бронзовый «Ученый кот». Автор этой городской скульптуры Сергей Лопухов. Теперь фигурка находится у входа в университет на улице Степана Разина.

2014 – около Концертного зала областной филармонии на «Аллее композиторов» состоялось открытие бюста Серафима Сергеевича Туликова. Автор работы – калужский скульптор Светлана Фарниева.