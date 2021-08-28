Этот день в истории: 28 августа военнопленные вызвали в Калуге ажиотаж

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 28 августа.

1802 – в этот день закончились полномочия в качестве калужского губернатора (с 1799 года) действительного статского советника Дмитрия Ардалионовича Лопухина (1730—1813) Тому послужили многочисленные жалобы на творимые им бесчинства и притеснения и подтвержденные проверкой прибывшего в город Державина.

28(16).08.1806 в Калужской губернии был сформирован Арзамасский драгунский полк. В Калуге и Перемышле был сформирован Серпуховский драгунский полк из двух эскадронов Сибирского драгунского полка. Полки участвовали в военных действиях Отечественной войны 1812 года.



1904 – «Утром 28 августа с поездом N 21 в Калугу доставлена партия военнопленных японцев в количестве 10 человек и среди них - четыре англичанина. Ждали 150 человек, но это оказалось чистейшим вымыслом. С вечера на станцию потянулись обыватели, главным образом, женщины. Но толпа до 2-3-х тысяч зря простояла до темноты. На другой день мученики собственного любопытства снова устремились к станции. Как только поезд подошел, из вагона вышли на платформу маленькие желтолицые люди в штатском с живым взглядом и подвижными манерами. На глазах разочарованной публики партия проследовала в гостиницу Сергеева, где и будет находиться до приискания подходящей квартиры в городе». (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1921 - организована секция журналистов («журспецов») в Калуге. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)