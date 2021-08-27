В Калужской области план вакцинации от коронавируса выполнен на 55%

В пятницу, 27 августа, в Калуге прошла рабочая встреча полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева и губернатора Владислава Шапши.

Главной темой обсуждения стала борьба с коронавирусом.

Владислав Шапша рассказал, что всего переболело около 4,4% калужан. По этому показателю область занимает 56 место в стране. Основное внимание сейчас уделяется вакцинации. В области работают 47 стационарных и 63 мобильных прививочных пункта. Первым компонентом привиты порядка 55% граждан, подлежащих вакцинации.

Ежедневно фиксируется около 120 новых случаев заболевания. В больницах развернуто 2400 коек, из них свободны около 400. Число заболевших, в том числе в тяжелой форме, снижается.

- С непростой ситуацией мы справимся. Уже третью неделю идет на спад уровень заболеваемости, - подчеркнул губернатор.