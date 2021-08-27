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Шеф-повара из разных городов России создали фирменное меню Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 27.08.2021 15:16 3 413
Шеф-повара из разных городов России создали фирменное меню Калужской области

В четверг, 26 августа, в Калуге прошла презентация эксклюзивных блюд, десертов и напитков, приготовленных из продукции калужских производителей в рамках регионального гастрономического лагеря «Гастрокэмп-2021».

Основная идея «Гастрокэмп-2021» – развитие гастрономического туризма, поддержка предпринимателей и индивидуальных фермерских хозяйств региона. Задача – сформировать фирменное меню по уникальной рецептуре, которое в дальнейшем передадут представителям ресторанного бизнеса Калужской области для использования в заведениях общественного питания, рассказали в правительстве региона.

Повара-участники гастрономического лагеря – Антон Сальников, Елена Баклашова, тренер-бариста Елизавета Барышникова из Москвы, а также Рашид Рахманов из Санкт-Петербурга, калужане Михаил Поздняков и су-шеф Павел Божко.

Перед составлением рецептуры они посетили более десяти фермерских хозяйств региона, побывали на краеведческой экскурсии для того, чтобы подробнее изучить историю и понять особенности менталитета Калужской области.

На презентации авторы рецептов представили 20 оригинальных блюд и 5 напитков. В качестве основных ингредиентов использовались продукты, произведенные в Калужской области – мясо цесарки, молочная продукция, картофель, радужная форель, щука, тыква, пастила, калужское тесто и пряник.  

В числе блюд – «Окская щука с пюре из медовой тыквы, медынским маслом и лемонграссом», «Калужская цесарка су-вид в собственном соусе», «Рассольник по-калужски с фермерской уткой и богимовской сметаной», «Филе форели из Сухиничей с жареным романо и соусом цитронель», «Мороженное-мусс из калужского теста», чай «Калужское разнотравье» и другие.

- Гастрономический туризм у нас в регионе только начинает развиваться, - отметил присутствовавший на презентации губернатор Владислав ШАПША. - Уверен, кроме «Калужского теста» у нас появятся и другие «вкусные» бренды.

Блюда, которые создали повара.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 27.08.2021 15:16 3 413
Тэги: общество область
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