Главная Новости Общество
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Афиша дня города Юбилей Калуги Фотоконкурс

Бесплатная линия по коронавирусу и другая помощь россиянам: Tele2 выпустила социальный отчет

Опубликовано: 27.08.2021 15:14 0 162
Бесплатная линия по коронавирусу и другая помощь россиянам: Tele2 выпустила социальный отчет

Как социально ответственная компания Tele2 взяла на себя обязанность обеспечить бесплатный доступ к сайтам и горячим линиям по коронавирусу. Когда из-за отмены рейсов пользователи оказались заперты за рубежом, оператор предложил им общаться в мессенджерах без ограничений даже при минусовом балансе. Чтобы эмоционально поддержать людей на самоизоляции, Оператор запустил«Дом по другим правилам» в апреле 2020 года. За год его посетили более 3 млн человек. В digital-пространстве проходят бесплатные лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопросмотры. Зайти в «Дом по другим правилам» может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является, без регистрации и подписки.

Пандемия стала шоковой терапией для отрасли, но в 2020 году компания радикально ускорила темпы строительства сети, вразрез с ранее составленными планами стройка сосредоточилась в спальных районах, дачных поселках и отдаленных населенных пунктах. Оператор увеличил количество базовых станций LTE более чем в полтора раза и завершил установку станций 4G на каждый сайт, в том числе в Калужской области. За все это время не было зафиксировано ни одной серьезной аварии – сеть справилась с колоссальными нагрузками. Скрывшиеся от пандемии люди могли работать и учиться, находясь вдали от офисов и школ.

Уже несколько лет оператор реализует масштабный социальный проект «Переведи бабушку в интернет». В 2020 году компанияснова помогала пожилым людям осваивать мобильный интернет и решать с его помощью бытовые вопросы. На пике ограничений эти навыки помогли старшему поколению пережить разлуку с близкими и обезопасить себя.
 

Опубликовано: 27.08.2021 15:14 0 162
Тэги: новости компаний
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Виды элитных квартир и их особенности
Гороскоп на 2022 год для Петуха
Спецтехника: обзор основных видов

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru