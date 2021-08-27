Бесплатная линия по коронавирусу и другая помощь россиянам: Tele2 выпустила социальный отчет

Как социально ответственная компания Tele2 взяла на себя обязанность обеспечить бесплатный доступ к сайтам и горячим линиям по коронавирусу. Когда из-за отмены рейсов пользователи оказались заперты за рубежом, оператор предложил им общаться в мессенджерах без ограничений даже при минусовом балансе. Чтобы эмоционально поддержать людей на самоизоляции, Оператор запустил«Дом по другим правилам» в апреле 2020 года. За год его посетили более 3 млн человек. В digital-пространстве проходят бесплатные лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопросмотры. Зайти в «Дом по другим правилам» может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является, без регистрации и подписки.

Пандемия стала шоковой терапией для отрасли, но в 2020 году компания радикально ускорила темпы строительства сети, вразрез с ранее составленными планами стройка сосредоточилась в спальных районах, дачных поселках и отдаленных населенных пунктах. Оператор увеличил количество базовых станций LTE более чем в полтора раза и завершил установку станций 4G на каждый сайт, в том числе в Калужской области. За все это время не было зафиксировано ни одной серьезной аварии – сеть справилась с колоссальными нагрузками. Скрывшиеся от пандемии люди могли работать и учиться, находясь вдали от офисов и школ.

Уже несколько лет оператор реализует масштабный социальный проект «Переведи бабушку в интернет». В 2020 году компанияснова помогала пожилым людям осваивать мобильный интернет и решать с его помощью бытовые вопросы. На пике ограничений эти навыки помогли старшему поколению пережить разлуку с близкими и обезопасить себя.

