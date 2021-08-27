Главная Новости Общество
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Афиша дня города Юбилей Калуги Фотоконкурс

В Калужской области врачи отказывались госпитализировать 74-летнюю женщину в тяжелом состоянии и возили ее между городами

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 27.08.2021 00:01 0 468
В Калужской области врачи отказывались госпитализировать 74-летнюю женщину в тяжелом состоянии и возили ее между городами

Волонтеры, оказывающие помощь нуждающимся в Людиново, сообщили в соцсетях, что в местной больнице отказывались госпитализировать 74-летнюю женщину. Пенсионерка потеряла сознание на улице, у нее подскочила температура до 40 градусов, а также обострились язвы, заявили волонтеры. При этом ее целый день возили на скорой помощи между Людиново и Жиздрой. И только к вечеру госпитализировали.

В четверг, 26 августа, эту проблему признало министерство здравоохранения Калужской области.

- В данном случае пациентке необоснованно отказали в госпитализации в инфекционное отделение для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией стационара ЦМБ № 2 [в Людиново], - прокомментировали ситуацию в министерстве здравоохранения. - В Людиновской ЦРБ организован стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией. В Жиздринскую больницу госпитализируют пациентов без ковида, согласно приказу о маршрутизации.

Минздрав подчеркнул, что к сотрудникам будут приняты меры административного характера.

- На сегодняшний день отделения в Людиновской ЦРБ были закрыты в связи с перепрофилированием коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, - говорится также в сообщении министерства. - Для оказания необходимой профильной медпомощи пациенты направляются в ЦМБ №1, либо в Калугу. Мы понимаем беспокойство жителей и уверяем, что отделения обязательно вновь будет функционировать по профилю. Все зависит от эпидемиологической ситуации. В настоящее время нашим министерством совместно с ГАУ КО «Центр ГЧП Калужской области» прорабатывается вопрос строительства нового здания центральной межрайонной больницы в городе Людиново с оснащением всем необходимым оборудованием в рамках государственно-частного партнерства. На сегодняшний день свою заинтересованность выразили несколько потенциальных инвесторов. Ведется активная работа по согласованию параметров реализации проектов.

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 27.08.2021 00:01 0 468
Тэги: общество здравоохранение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Спецтехника: обзор основных видов
Профессиональная стоматология в Москве
Выбор и сотрудничество со стоматологией

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru