В Калужской области врачи отказывались госпитализировать 74-летнюю женщину в тяжелом состоянии и возили ее между городами

Волонтеры, оказывающие помощь нуждающимся в Людиново, сообщили в соцсетях, что в местной больнице отказывались госпитализировать 74-летнюю женщину. Пенсионерка потеряла сознание на улице, у нее подскочила температура до 40 градусов, а также обострились язвы, заявили волонтеры. При этом ее целый день возили на скорой помощи между Людиново и Жиздрой. И только к вечеру госпитализировали.

В четверг, 26 августа, эту проблему признало министерство здравоохранения Калужской области.

- В данном случае пациентке необоснованно отказали в госпитализации в инфекционное отделение для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией стационара ЦМБ № 2 [в Людиново], - прокомментировали ситуацию в министерстве здравоохранения. - В Людиновской ЦРБ организован стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией. В Жиздринскую больницу госпитализируют пациентов без ковида, согласно приказу о маршрутизации.

Минздрав подчеркнул, что к сотрудникам будут приняты меры административного характера.

- На сегодняшний день отделения в Людиновской ЦРБ были закрыты в связи с перепрофилированием коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, - говорится также в сообщении министерства. - Для оказания необходимой профильной медпомощи пациенты направляются в ЦМБ №1, либо в Калугу. Мы понимаем беспокойство жителей и уверяем, что отделения обязательно вновь будет функционировать по профилю. Все зависит от эпидемиологической ситуации. В настоящее время нашим министерством совместно с ГАУ КО «Центр ГЧП Калужской области» прорабатывается вопрос строительства нового здания центральной межрайонной больницы в городе Людиново с оснащением всем необходимым оборудованием в рамках государственно-частного партнерства. На сегодняшний день свою заинтересованность выразили несколько потенциальных инвесторов. Ведется активная работа по согласованию параметров реализации проектов.