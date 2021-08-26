Три малых города Калужской области благоустроят за деньги федерального бюджета

В четверг, 26 августа, объявлены победители V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. В числе лучших оказались три калужских города: Киров, Юхнов и Мосальск.

В Кирове, на въезде в город, предлагается создать комфортную, идентичную и безопасную среду, которая станет центром притяжения разных групп населения.

В Юхнове появится «Сияние на Угре» - проект предполагает бережное внедрение необходимой инфраструктуры для активного отдыха, основанной на истории и природных особенностях ландшафтного парка «Городок» на берегу Угры.

В Мосальске предусматривается благоустройство пяти территорий, создающих единый пешеходный и туристический маршрут.

Всего на рассмотрение поступило 307 конкурсных заявок из 73 субъектов РФ, которые впоследствии прошли отбор экспертов в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия и археологии. По итогам этого этапа межведомственная рабочая группа отобрала 160 финалистов-победителей из 65 субъектов РФ.

Киров сможет рассчитывать на 70 миллионов рублей, так как входит в подгруппу с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек. Юхнов и Мосальск получат по 50 миллионов рублей - подгруппа до 20 тысяч человек.

Деньги будет использованы на создание и благоустройство рекреационных пространств, включая организацию пешеходных зон в исторических центрах, реконструкцию культурных объектов, обустройство площадей и скверов, а также ремонт и строительство набережных, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.