Сбер подарит калужанам мультимедийный фонтан в честь 650-летия города

28 августа 2021 года, Калуга — Церемония открытия мультимедийного светодинамического фонтана станет кульминацией праздничной программы, посвященной юбилею города.

Проект реализован на благотворительные средства Сбербанка.

В основе - концепция «умного» фонтана, оснащенного видео проектором и лазерной системой для проецирования изображений на водную гладь. Фонтан оснащен подсветкой и музыкальным сопровождением.

Диаметр чаши фонтана - 20,6м. Центральная часть выполнена в виде специальной арки из нержавеющей стали, оснащенная проектами и лазерами. Водная композиция фонтана формируется динамическими струями, состоящая из 9-ти гидравлических групп. Фонтан будет работать в разных режимах, демонстрировать водные фигуры, с изменением наклона струй и использованием различных мелодий. Все струи будут подсвечиваться в вечернее и ночное время светодиодной разноцветной подсветкой. В фонтане установлено профессиональное оборудование и применены современные технологии.

В официальном открытии примут участие первые лица региона. Увидеть представление жители города смогут на территории нового парка театра Юного зрителя на улице Марата.

Андрей Ручай, управляющий Калужским отделением Сбербанка

«Мы с радостью приглашаем жителей города и области на открытие высокотехнологического фонтанного комплекса, который станет одним из главных городских достопримечательностей. Уверен, что помимо ярких эмоций фонтан будет нести культурную и образовательную «миссию» — в оригинальном аудиовизуальном формате демонстрировать различные обучающие программы для детей и взрослых».